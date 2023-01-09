De ce un audit SEO îți poate schimba complet rezultatele online

Astăzi, SEO nu mai e ceva „opțional” în marketingul unei firme. Fără el, pierzi din start o sursă valoroasă de trafic organic — acel tip de trafic care nu te obligă să plătești zilnic pentru reclame și care poate aduce rezultate constante pe termen lung. În plus, oamenii au mai multă încredere în brandurile care apar natural în primele rezultate, nu doar în cele evidențiate prin anunțuri plătite.
Pe scurt, o strategie SEO implementată corect îți poate transforma site-ul dintr-o simplă vitrină online într-un canal de vânzări constant și profitabil.
Ai un site, dar observi că vizitatorii ajung foarte rar sau nu cumpără? Un audit SEO bine realizat este primul pas spre o prezență care funcționează cu adevărat: te ajută să înțelegi, să corectezi și să crești.
Începe prin a înțelege clar unde ești acum. Folosește Google Analytics (raportul Organic Search din secțiunea Traffic Acquisition) și Search Console (raportul Performance) pentru a identifica:
În acest fel, ai un punct de plecare clar și știi ce merită îmbunătățit mai întâi — o abordare eficientă și bazată pe date.
Un audit temeinic începe cu o scanare generală a site-ului. Folosește instrumente precum Screaming Frog sau Semrush pentru a identifica rapid:
Un crawl eficient îți oferă o imagine de ansamblu asupra problemelor majore.
Folosește operatorul site:yourdomain.com în Google pentru a vedea câte și ce pagini sunt indexate. Apoi accesează Google Search Console pentru detalii: pagini neindexate, erori, versiuni duplicate etc.
Daca ai mai multe versiuni ale site-ului (cu și fără “www”, HTTP vs HTTPS) pot împărți autoritatea și slăbi performanța SEO. Asigură-te că ai o versiune preferată (de regulă HTTPS cu redirect 301 dinspre celelalte).
Google pune accent din ce în ce mai mare pe mobile-first indexing. Verifică dacă site-ul este responsive, dacă textele sunt lizibile fără zoom și dacă elementele clicabile sunt suficient de mari.
Indicatori precum LCP, FID și CLS monitorizează viteza și stabilitatea site-ului. O pagină lentă pierde vizitatori și poziții în Google. Utilizează PageSpeed Insights pentru evaluare și recomandări.
Mai bine optimizezi ce ai deja decât să creezi lucruri noi în zadar. Fă o inventariere a conținutului: pagini, articole, imagini, fișiere etc. Apoi evaluează calitatea fiecăruia: relevanță, actualitate, câte vizualizări atrage.
În acest mod, poți decide rapid ce merită actualizat, combinat sau eliminat. Printre agențiile care oferă acest tip de analiză se numără și Kubb Romania, una dintre cele mai cunoscute agenții de marketing online, apreciată pentru calitatea auditurilor SEO pe care le livrează.
Elementele esențiale includ:
Backlink-urile rămân un indicator de autoritate. Dar e important să fie de calitate: evită site-uri slabe sau spammy. Auditează profilul de link-uri și, dacă e nevoie, folosește instrument de disavow.
Nu lucrezi în vid. Identifică principalii tăi competitori în căutări, analizează conținutul lor, cuvintele-cheie pe care le folosesc și strategia de link building. Ai idee unde poți bate concurența.
Un audit eficient nu e doar diagnostic, ci și plan de acțiune. Prioritizează problemele în funcție de impact și efort necesar. Însoțește fiecare acțiune de indicatori măsurabili (trafic organic, rank, conversii etc.)
Un audit SEO nu ar trebui privit ca o simplă bifă într-o listă de sarcini. Este o radiografie a întregului tău site, menită să îți arate ce funcționează, ce frânează creșterea și unde există potențial neexploatat.
Realizarea unui audit SEO complet — cu accent pe tehnic, conținut, experiență și autoritate — este una dintre cele mai bune investiții pe termen mediu-lung. Îți oferă o înțelegere clară a situației și un ghid exact despre ce trebuie reparat și optimizat.
