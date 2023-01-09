Cu dor despre Nae Dinescu...

luni, 18 august 2025

18 august 1943 – S-a născut fotbalistul Nicolae Dinescu.

Nicolae Dinescu (18 august 1943 – 24 martie 2023) a fost un fotbalist, antrenor de categoria I, arbitru divizionar și internaţional, profesor de Educaţie fizică, ziarist și publicist. A jucat fotbal la echipele Voinţa şi Flamura Roşie din Râmnicu Vâlcea, Steagul Roşu din Bucureşti. A fost antrenor la Chimia Râmnicu Vâlcea şi Lotru Brezoi, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean de Educaţie Fizică şi Sport Vâlcea şi preşedinte al Clubului Chimia (1972–1974), perioadă în care Chimia a câştigat Cupa României şi a promovat în divizia națională. De asemenea, a fost director al Filialei Vâlcea a Academiei Olimpice Române, profesor de liceu, coordonator al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii „Spiru Haret” din Râmnicu Vâlcea, realizator de emisiuni TV, președinte al Filialei Vâlcea a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, director onorific - Ziarul de Vâlcea...

Dor de Nae Dinescu!