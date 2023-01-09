Criză iminentă în sănătate: Mii de vâlceni riscă să rămână fără medic de familie

marți, 12 august 2025

Sistemul de medicină de familie din județul Vâlcea se află în pragul colapsului. Datele Colegiului Medicilor din România arată că peste 65% dintre medicii de familie au trecut de 60 de ani, iar 147 din cei 269 activi au peste 65 de ani.

În două localități nu există niciun medic de familie, iar în alte opt lipsește urgent personalul medical. Medicii tineri evită această specializare, în timp ce măsurile fiscale recente le reduc semnificativ veniturile celor încă în activitate.

De la 1 septembrie, dispar veniturile obținute pentru pacienții coasigurați, după ce Legea 141/2025 a eliminat mecanismul coasigurării la sănătate. Cei care până acum beneficiau de asigurare medicală fără a plăti contribuții – soți, soții sau părinți fără venituri, aflați în întreținerea unui asigurat – pierd acest drept. Și mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului sunt afectate.

Singura opțiune pentru aceste persoane va fi achitarea unei contribuții anuale de 2.430 lei, în două tranșe. În contextul scumpirilor accelerate, al creșterii șomajului și al reducerilor masive de personal din administrație și educație, puțini își vor permite să plătească această sumă.

Astfel, medicii de familie vor rămâne cu pacienți pe listă pentru care nu vor mai primi niciun ban, iar mii de vâlceni își vor pierde accesul la consultații medicale de bază. Specialiștii avertizează că județul riscă o criză acută de medici în următorii ani.