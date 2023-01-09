Cristina Munteanu: Extinderea rețelei de canalizare din Prundeni, finanțată cu două milioane de euro prin PNRR

Prundeni: Extindere a rețelei de canalizare, finanțată cu două milioane de euro prin PNRR
Locuitorii din comuna Prundeni au parte de o investiție majoră în infrastructură. Primarul Cristina Munteanu a semnat contractul pentru lucrările de extindere a rețelei de canalizare, proiect finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de aproximativ două milioane de euro.
Odată cu semnarea contractului, administrația locală a emis și ordinul de începere a lucrărilor, ce vor permite racordarea a peste 1.000 de gospodării la sistemul de canalizare.
„Peste o mie de gospodării se vor putea racorda și vor beneficia de aceste servicii, absolut necesare. Investiția este finanțată prin PNRR și are o valoare de aproximativ două milioane de euro. Am promis, respect cuvântul dat și cetățenii mei dragi!”, a declarat primărița Cristina Munteanu.
