Cristian Buican îi face proști pe toți vâlcenii! Derapaj halucinant al deputatului PNL

duminică, 17 august 2025

Scandal în politica vâlceană: Deputatul liberal Cristian Buican își jignește alegătorii pe Facebook!

Un nou scandal zguduie scena politică din Vâlcea, după ce deputatul PNL Cristian Buican a reușit, printr-un comentariu pe Facebook, să jignească în bloc toți vâlcenii. Într-o replică la o discuție online despre actuala conducere a județului, Buican a scris: „La cât de «deștepți» sunt vâlcenii, o să moară președinte!” – o formulare care a stârnit revoltă și indignare.

Este greu de imaginat cum un ales al județului, aflat de ani buni în Parlament, își permite să arunce astfel de cuvinte la adresa propriilor alegători. Declarația lui Buican nu doar că denotă aroganță și dispreț față de cetățenii pe care îi reprezintă, dar scoate la iveală o mentalitate periculoasă: aceea că oamenii din Vâlcea sunt considerați masa de manevră, lipsiți de discernământ și condamnați să voteze orbește.

Contextul este cu atât mai grav cu cât Buican nu este la primul derapaj de limbaj sau la prima dovadă de aroganță politică. În spatele ușilor închise, liderii PNL se plâng de comportamentul abuziv și de stilul său agresiv, însă puțini au curajul să-l confrunte public.

În mediul online, reacțiile nu au întârziat să apară. Numeroși vâlceni s-au arătat revoltați, acuzându-l pe deputat de lipsă de respect și cerându-i să își ceară scuze publice. Alții au remarcat că asemenea jigniri nu fac decât să confirme ruptura tot mai mare dintre politicieni și oamenii simpli, care așteaptă de la reprezentanții lor soluții și bun-simț, nu insulte.

Buican își bate joc de cei pe care ar trebui să-i reprezinte. Un astfel de limbaj nu este demn de un parlamentar, iar atitudinea sfidătoare afecteaza imaginea întregului Partid Național Liberal în județ.

Rămâne de văzut dacă PNL Vâlcea va sancționa derapajul grav al deputatului sau va trece, din nou, sub tăcere comportamentele jignitoare ale celui care se visează stăpân peste județ.

O întrebare planează însă peste tot acest scandal: cât timp vor mai accepta vâlcenii să fie tratați cu dispreț chiar de către oamenii pe care i-au trimis în Parlament?