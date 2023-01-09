COVID 19 a revenit la Vâlcea: 49 de persoane îmbolnăvite

Potrivit DSP Vâlcea, în perioada 11 – 22 august 2025 au fost înregistrate 49 de cazuri de COVID-19: 29 minori și 20 adulți au fost testați pozitiv, iar 3 cazuri au ajuns la spital dintre care 2 minori și 1 adult. Medicii atrag atenția părinților să nu ignore simptomele. „Tuse, febră, pierderea mirosului sau a gustului sunt semnale de alarmă. La copiii sub 16 ani, chiar și vărsăturile sau diareea, atunci când nu au legătură cu alimentația, pot ridica suspiciunea unei infecții cu SARS-CoV-2” – se arată în comunicatul DSP Vâlcea.