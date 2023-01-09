Copiii din Colonie și Copăcelu (Râmnicu Vâlcea) primesc masă caldă la școală: programul stabilit pentru 2025”

luni, 25 august 2025

Elevii și preșcolarii din municipiul Râmnicu Vâlcea vor beneficia, în anul școlar 2025, de suport alimentar prin Programul național „Masa sănătoasă”, potrivit unei hotărâri adoptate de autoritățile locale. Documentul stabilește atât tipul de hrană ce va fi asigurat, cât și modalitatea concretă de distribuire în unitățile de învățământ incluse în proiect.

Școala Profesională Colonie Rm. Vâlcea

Pentru această unitate de învățământ, a fost stabilit ca elevii și preșcolarii să primească masă caldă în regim de catering. Prezența se va raporta zilnic, cu cel puțin două ore înainte de momentul distribuirii. Programul a fost organizat astfel:

ora 10:50 – Școala Profesională Colonie (învățământ primar);

ora 10:50 – Grădinița cu program normal Colonie;

ora 10:50 – Grădinița cu program normal Stolniceni;

ora 14:50 – Școala Profesională Colonie (învățământ secundar inferior și profesional).

Școala Gimnazială Nr. 4 Rm. Vâlcea

Aceeași formă de sprijin alimentar – masă caldă în regim de catering – se aplică și pentru elevii acestei școli. Distribuirea hranei se va face după următorul program:

ora 09:50 – Școala Gimnazială Nr. 4 (învățământ primar și gimnazial);

ora 11:00 – Grădinița cu Program Normal Nr. 11 Copăcelu (învățământ preșcolar, structură arondată școlii).

Sprijin concret pentru sănătatea elevilor

Prin această decizie, municipalitatea urmărește să sprijine copiii printr-o alimentație sănătoasă și echilibrată, oferită în cadrul școlii și grădiniței. Programul „Masa sănătoasă” are rolul de a combate absenteismul școlar și de a contribui la dezvoltarea armonioasă a elevilor.

Astfel, în anul 2025, sute de copii din Râmnicu Vâlcea vor beneficia zilnic de o masă caldă, gratuită, adaptată programului educațional.