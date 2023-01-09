Constantin Rădulescu: Stoilești, o localitate condusă de Florin Ionescu, un primar destoinic, energic și sufletist

duminică, 31 august 2025

Constantin Rădulescu, prezent în Stoilești, la Ziua comunei

Despre Stoilești… cu dragoste!
Da, oameni buni, cu dragoste, pentru că astăzi am fost să le spun „La mulți ani!” unor oameni la care țin foarte mult și pe care îi numesc, fără să exagerez, vecini, pentru că eu sunt din apropiere, din Nicolae Bălcescu.
Am și cunoștințe, și neamuri, și prieteni în Stoilești, o localitate condusă de un primar destoinic, energic și sufletist.
Îi mulțumesc lui Florin Ionescu pentru invitație. Vă doresc o duminică plăcută în continuare.
Constantin Rădulescu Președintele Consiliului Județean Vâlcea

