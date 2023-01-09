Constantin Rădulescu: Stoilești, o localitate condusă de Florin Ionescu, un primar destoinic, energic și sufletist

Da, oameni buni, cu dragoste, pentru că astăzi am fost să le spun „La mulți ani!” unor oameni la care țin foarte mult și pe care îi numesc, fără să exagerez, vecini, pentru că eu sunt din apropiere, din Nicolae Bălcescu.

Am și cunoștințe, și neamuri, și prieteni în Stoilești, o localitate condusă de un primar destoinic, energic și sufletist.