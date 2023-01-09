Constantin Radulescu: Se asfaltează drumul prin pădurea de la Șirineasa!

joi, 7 august 2025

Se asfaltează drumul prin pădurea de la Șirineasa!

Astăzi am fost pe drumul județean 677 A, în zona pădurii Șirineasa, acolo unde se toarnă primul strat de asfalt, după ce au fost finalizate lucrările de consolidare a platformei drumului.

DJ 677 A pleacă din Șirineasa și ajunge la Sutești. Este un proiect amplu al nostru, cu o valoare de aproape 20 de milioane euro, iar termenul de finalizare este anul 2027.

Până în prezent:

✔️ S-a turnat primul strat de asfalt pe raza localităților Crețeni, Glăvile, Amărăști, Pesceana și Sutești.

✔️ În pădurea Șirineasa se toarnă asfalt pe un tronson de 3,2 km, în zonele unde terenul a fost consolidat.

✔️ Se lucrează la șanțuri, rigole și podețe de acces către proprietăți.

Vorbim despre un drum destul de tranzitat, iar oamenii din zonă au avut mult de suferit în ultimii ani din cauza stării degradate a acestuia.

Din păcate, proiectul a fost întârziat și din cauza unui constructor neserios, dar acum, lucrările sunt în plină desfășurare, iar noul constructor își face treaba.

Vom continua să monitorizăm atent lucrările, pentru că ne dorim ca acest drum, care măsoară peste 35 km, să fie finalizat la timp și la un standard de calitate ridicat.

Le mulțumesc locuitorilor din zonă pentru înțelegere și primarilor pentru implicare și colaborare.

Constantin Radulescu, presedinte Consiliul Judetean Valcea