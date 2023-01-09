Constantin Rădulescu candidează pentru funcția de vicepreședinte al PSD

duminică, 10 august 2025

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, și-a anunțat oficial intenția de a candida pentru funcția de vicepreședinte în conducerea națională a PSD.

„Îmi voi depune candidatura, dar trebuie să îi conving pe colegii mei”, a declarat Rădulescu, subliniind importanța susținerii din interiorul partidului.

El a transmis un apel pentru reînnoirea echipei de conducere, afirmând că „veteranii trebuie să lase locul noilor campioni, iar echipa să rămână unită pentru a câștiga confruntările viitoare.”

Această candidatură vine într-un moment în care PSD caută să se consolideze și să-și regăsească forța politică.