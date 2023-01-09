Constantin Rădulescu: Au început lucrările de modernizare a Drumului Loviștei (GALERIE FOTO)

'Au început lucrările pe Drumul Loviștei. Zi importantă pentru Țara Loviștei și pentru județul Vâlcea. Astăzi, am dat startul lucrărilor de modernizare a Drumului Loviștei - DJ 703 H, o investiție de circa 35 de milioane de euro. Este un moment pe care vâlcenii din această zonă l-au așteptat de zeci de ani, iar astăzi putem spune că modernizarea Drumului Loviștei a intrat efectiv în linie dreaptă. Prin proiect, vor fi modernizați cei 31,3 kilometri de drum, care pleacă de la limita cu județul Argeș, traversează localitățile Perișani, Titești, Boișoara și Câineni, până la intersecția cu DN 7', a informat președintele CJ Vâlcea.

Potrivit acestuia, constructorul va începe lucrările de la limita cu județul Argeș, din zona Poiana - Perișani, una dintre zonele cele mai afectate de starea actuală a drumului, urmând ca acestea să continue și în celelalte localități.

Proiectul înseamnă nu doar asfalt nou, ci și reabilitarea a opt poduri și construirea a trei poduri noi aflate pe traseu, amenajarea drumurilor laterale, podețe de acces, rigole betonate și parcări.

'În trei ani, vom avea acest drum modernizat de la un capăt la altul. Pe parcursul lucrărilor vom avea consultări periodice cu primarii din zonă, cărora le mulțumesc pentru buna colaborare. De acum înainte, vom fi împreună 'diriginți de șantier' pentru ca acest proiect să devină realitate. Totodată, vom fi în permanentă legătură cu cei care lucrează la autostradă, pentru ca oamenii din Țara Loviștei să sufere cât mai puțin în tot acest timp. Știu că urmează o perioadă intensă, dar sunt convins că, odată finalizat, acest drum va deschide zona către turism și va crea noi perspective de dezvoltare pentru întreaga Țară a Loviștei', a transmis Constantin Rădulescu.

Consiliul Județean Vâlcea a anunțat în decembrie 2024 că a semnat cu Strabag contractul pentru modernizarea Drumului Județean 703 H. Contractul de proiectare și execuție are o durată totală de 41 de luni, iar finanțarea este de la bugetul de stat, prin Programul 'Anghel Saligny'.

'Drumul Loviștei' traversează zona montană a județului Vâlcea, de la Câineni până la limita cu județul Argeș. Artera va avea și un important rol de legătură alternativă între orașele Sibiu și Curtea de Argeș, pe lângă autostrada A1 Sibiu - Pitești. AGERPRES