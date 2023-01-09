Constantin Rădulescu, atac la Guvern: „Vor să taie din PNRR, dar nu achită nici datoriile vechi. Constructorii sunt lăsați fără bani”

vineri, 29 august 2025

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a denunțat întârzierile majore la plățile din PNRR, susținând că firmele de construcții sunt puse să continue lucrările pe propriile resurse financiare. Declarația a fost făcută la Memorialul Nicolae Bălcescu, muzeu reabilitat cu fonduri europene.

„Această investiție s-a realizat cu bani europeni. Guvernanții spun peste tot că depășim criza prin fonduri externe, dar realitatea este alta: nu plătesc nici contractele deja semnate. Din martie nu s-au mai efectuat plăți, iar constructorii lucrează din buzunarul lor”, a afirmat Rădulescu.

Acesta a invocat situația de la Ministerul Mediului, unde cereri de plată depuse încă din primăvară au rămas blocate, precum și restanțele pentru proiectele privind Centrele de Aport Voluntar (CAV-uri) și investițiile din sănătate finanțate prin PNRR.

„Înainte să decideți ce investiții eliminați, achitați restanțele, ca să putem continua proiectele. E momentul să vă treziți”, a transmis liderul CJ Vâlcea guvernanților.