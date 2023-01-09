Consiliul Național de Conducere al AUR a decis să depună moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Mesaj de susținere pentru Călin Georgescu, victima unei persecuții politice!

Consiliul Național de Conducere al AUR a decis să depună moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan care intenționează să-și asume, mâine, răspunderea pentru cinci dintre cele șase proiecte din Pachetul 2 de măsuri de echilibrare a bugetului. AUR susține că această procedură, „repetată obsesiv”, reduce Parlamentul la o anexă a Guvernului.

„Decizia guvernului condus de Ilie Bolojan de a-și angaja răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri reprezintă o nouă lovitură dată principiilor democratice. Practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, reduce Parlamentul la o simplă anexă și ignoră complet dezbaterea democratică și vocea românilor”, scrie într-un comunicat al AUR, conform hotnews.ro

Depune și moțiuni de cenzură împotriva Guvernului, și moțiuni simple împotriva miniștrilor

Partidul spune că intenționează să depună moțiune de cenzură după asumarea răspunderii, ca una din pârghiile pe care le are la dispoziție pentru a stopa „derapajele” actualei guvernări.

„Vom depune moțiunile de cenzură necesare împotriva guvernului Bolojan, dar și moțiuni simple împotriva miniștrilor responsabili pentru haosul creat de această guvernare”, a decis conducerea AUR.

Potrivit Constituției, parlamentarii au dreptul să inițieze moțiune de cenzură în cazul în care Guvernul își asumă răspunderea pentru un proiect de lege. Dacă moțiunea este respinsă, proiectul este considerat adoptat. În caz contrar, Guvernul este demis.

De asemenea, conducerea AUR solicită Guvernului să stabilească cât mai repede data alegerilor pentru postul de primar general al Capitalei. „Democrația și legislația electorală sunt călcate în picioare prin întârzierea nejustificată a stabilirii unei date pentru alegerile parțiale la Primăria Municipiului București”, precizează sursa citată.

AUR: Georgescu, „târât prin furcile caudine”

În fine, liderii AUR au transmis un mesaj de susținere pentru fostul candidat la alegerilor prezidențiale Călin Georgescu, despre care spune că este victima unei persecuții politice.

„AUR condamnă modul abuziv în care Călin Georgescu este târât prin furcile caudine ale justiției. Este inacceptabil ca justiția să fie folosită ca instrument politic împotriva unui om care și-a exprimat opiniile și a atras atenția asupra problemelor reale ale României și care a fost votat de milioane de români”, afirmă conducerea partidului.