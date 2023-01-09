Consiliul Județean Vâlcea face economie și primește mai multe microbuze, în ciuda atacurilor USR

miercuri, 13 august 2025

CJ Vâlcea face economie și primește mai multe microbuze, în ciuda atacurilor USR

USR Vâlcea, prin deputatul Andrei Gheorghiu, încearcă să arunce în aer un proiect reușit al Consiliului Județean Vâlcea, folosind jumătăți de adevăr și comparații scoase din context.

Într-un comunicat alarmist, formațiunea susține că microbuzele școlare electrice achiziționate prin PNRR ar fi costat „cu mult peste prețul real de piață”. În realitate, datele oficiale contrazic flagrant afirmațiile USR:

Microbuzele de la Vâlcea NU provin de la firma implicată în scandalul național al prețurilor umflate;

Furnizorul este Asocierea QEV Technologies – Amperio Energy SRL , câștigătoarea licitației cu cel mai mic preț dintre patru competitori;

Preț pe unitate: 943.088 lei fără TVA (aprox. 189.000 euro), pentru microbuze Mercedes 16+1 locuri , dotate complet;

Rezultat concret: în loc de 26 de microbuze, vor fi livrate 32 — la același buget inițial.

USR a ales să ignore aceste realități și să compare situația din Vâlcea cu alte județe, unde licitațiile au avut alt furnizor, alte dotări și alte prețuri. Practic, formațiunea a încercat să asocieze administrația locală cu un scandal în care nu are nicio implicare.

În timp ce USR vinde panică și cifre bombastice, CJ Vâlcea a reușit o achiziție eficientă, cu economii și beneficii suplimentare pentru elevii din mediul rural. Dar, pentru opoziția locală, adevărul pare mai puțin important decât zgomotul politic.