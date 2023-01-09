Comunicat de presă: INFIINTAREA A 2 INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE SUPRATERANE INCASETATE CU CONTAINERE DE 1,1MC, IN ORASUL BAILE OLANESTI

miercuri, 20 august 2025

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Numele beneficiarului: UAT Oraşul Băile Olăneşti

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta . C3 - MANAGEMENTUL DEŞEURILOR, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Apel PNRR/2022/C3/S/I.1.B

Numele proiectului de investiție: INFIINTAREA A 2 INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE SUPRATERANE INCASETATE CU CONTAINERE DE 1,1MC, IN ORASUL BAILE OLANESTI

Cod proiect: C3I1B0122000139

Contract de finanțare: C3I1B0122000139

Dată de începere: martie 2023

Dată de finalizare: iunie 2025

Obiectivul general al proiectului: au fost achizitionate, amplasate si puse in functiune doua insule ecologice digitalizate supraterane încasetate cu containere de 1.1mc in vederea colectarii separate a 5 fractii de deseuri si valorificarea acestora.

Valoarea totală a proiectului: 163.917,74 lei

Valoarea finanțare nerambursabilă: 153.510,00 lei

Impactul investiției/reformei la nivelul localității/regiunii: Cresterea gradului de colectare selectiva a deseurilor de la 35,68 tone la 50,00 tone

Date de contact:

Persoana de contact: VASILACHE VASILE SORIN

Telefon: : 0250775012

Email: [email protected]

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

