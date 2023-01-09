Coaliția a scuipat în față milioane de români și a păstrat sinecurile pensionarilor de lux! Interdicția cumulului pensie–salariu, aruncată la gunoi!

marți, 26 august 2025

Marți, 26 august 2025, românii au primit încă o dovadă că reforma fiscală este doar o piesă de teatru ieftină jucată de PSD și de premierul Ilie Bolojan. Sub presiunea social-democraților, coaliția a scos din „Pachetul 2 de măsuri” prevederea care interzicea cumulul pensie–salariu la stat. Cu alte cuvinte, sinecurile și privilegiile clientelei politice rămân intacte, în timp ce oamenii obișnuiți sunt striviți de taxe și austeritate.

Decizia sfidează bunul-simț. România este o țară cu un deficit bugetar scăpat de sub control, cu spitale ruinate și școli care se prăbușesc, dar Guvernul preferă să protejeze armata de politruci care încasează și pensii nesimțite, și salarii grase din funcții publice. De fapt, Bolojan s-a predat fără luptă în fața PSD, confirmând că sloganurile despre „reforma reală” și „stoparea risipei” nu sunt altceva decât vorbe goale.

Mai grav este că această hotărâre ignoră în mod deliberat indignarea publică. Românii sunt forțați să plătească TVA crescut, accize mai mari și noi impozite, dar pentru „elita” bugetară nu există austeritate. Lor li se garantează privilegiile cu argumentul penibil că „educația și sănătatea” ar fi afectate. Ca și cum salvarea sistemului medical și a școlilor ar depinde de păstrarea unor directori, inspectori sau „specialiști” pensionați care își dublează veniturile pe spatele contribuabililor.

În realitate, aceasta este o protecție politică mascată. PSD își apără rețeaua de pensionari de lux care au devenit adevărate „greutăți moarte” în administrație, iar Bolojan joacă rolul de figurant obedient. Invocarea unei decizii a Curții Constituționale din 2023 nu face decât să arate că statul român a renunțat la orice intenție de a elimina abuzurile, ascunzându-se după gardul unei Constituții interpretate convenabil.

Între timp, Banca Națională avertizează că România se scufundă economic, însă liderii coaliției negociază la sânge doar cum să-și mențină privilegiile. Praguri „flexibile” pentru capitalul social, CASS redus pentru anumite categorii, tot felul de artificii pentru a mima reformele, dar niciun sacrificiu real pentru cei care au transformat bugetul public într-un bancomat personal.

Adevărul este simplu: PSD și PNL nu guvernează pentru cetățeni, ci pentru un grup restrâns de privilegiați. Cumulul pensie–salariu nu este despre „specialiștii” din sănătate sau educație, ci despre foști securisti, politisti, militari, politruci reciclați și șefi de instituții care își păstrează scaunele calde în timp ce înghit milioane de lei anual.

Această decizie este un scuipat în fața milioanelor de români care muncesc pe salarii mizere, care plătesc contribuții la sănătate și pensii dar care, la final, sunt tratați ca niște simpli finanțatori ai luxului celor de la putere.

Cât timp vom mai tolera această bătaie de joc?

Tiberiu Pîrnău