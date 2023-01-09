miercuri, 13 august 2025

Campioana Europei, Ștefania Uță, primită cu onoruri la Consiliul Județean Vâlcea

Sportul vâlcean trăiește un moment de referință! La doar 17 ani, atleta Ştefania Uţă a cucerit titlul de campioană europeană la proba de 400 m garduri, după o cursă de excepţie la Campionatul European U20 din Finlanda. Performanţa sa este cu atât mai remarcabilă cu cât a stabilit un nou record al competiţiei, depășind o bornă sportivă ce rezista de peste 20 de ani.

Astăzi, Ştefania și antrenoarea sa, Alina Enescu, au fost primite cu căldură și emoție la Consiliul Județean Vâlcea, unde președintele Constantin Rădulescu le-a felicitat pentru rezultatele extraordinare și pentru modul exemplar în care au reprezentat județul pe scena sportivă internațională.

„O felicit din toată inima pe Ştefania pentru această victorie uriaşă! Felicitări şi doamnei antrenor Alina Enescu, un profesionist dedicat, capabil să formeze campioni. Împreună au arătat că în Vâlcea se face performanţă la cel mai înalt nivel”, a declarat Constantin Rădulescu.

„Ştefania, eşti un model pentru toţi tinerii din Vâlcea şi din România! Îți dorim să continui cu aceeași determinare și să ne reprezinți cu onoare în cele mai mari competiții ale lumii!”, a adăugat acesta.

Victoria Ştefaniei Uţă demonstrează încă o dată că în județul Vâlcea talentul, munca și pregătirea de calitate pot duce la rezultate extraordinare, transformând sportivii locali în adevărați ambasadori ai performanței românești.