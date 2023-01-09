Călimănești: Festivitatea de premiere a celei de-a 57-a ediții a Festivalului național de folclor ”Cântecele Oltului”

Festivalulului național de folclor Cântecele Oltului și-a scris cu vădită emoție și bucurie finalul celei de-a 57-a ediții. În acest an Trofeul “Frumoasa Oltului” a mers la Valentina Fogoroș, membră a Ansamblului „Doruleț” din Racovița, județul Sibiu.
Concursul de interpretare “Doina Oltului” a avut următorii câștigători
Interpretare vocală:
I (ex aequo) – Ștefan Ivana (Teleorman) și Gabriel Liu (Olt)
II – Ștefania Dănuleț (Băbeni, Vâlcea)
III – Nadejda Burete (Olișcani, Rep. Moldova)
Interpretare instrumentală:
I – Taraful Ansamblului „Rapsozii Văii Mureșului Superior” (Harghita)
II – Eduard Cercel (saxofon) – Racovița, Sibiu
III – nu s-a acordat
„Cel mai frumos costum” a fost purtat de perechile :
I – Ștefan Tanco și Ștefania Oltean (Ansamblul „Livezenii”, Harghita)
II (ex aequo) – Denis și Vitalia Păsat („Băștinașii”, Rep. Moldova) și Andai Jugravu & Ștefania Dănuleț („Dor”, Băbeni, Vâlcea)
III – nu s- a acordat
Premii speciale și diplome au fost acordate pentru autenticitate, pentru promovarea obiceiurilor locale, pentru fidelitate față de festival, pentru păstrarea repertoriilor tradiționale și pentru contribuții artistice valoroase.
Premii speciale:
• Liliana Luncan (Harghita) – pentru autenticitatea interpretării
• Ionel Lăcrămioară (Olișcani, Rep. Moldova) – pentru valorificarea obiceiurilor pastorale
• Ansamblul „Baronul David Urs” (Brașov) – pentru promovarea jocurilor tradiționale
• Ansamblurile reunite „Băștinașii” & „Țărăncuța” (Briceni, Rep. Moldova) – pentru repertoriul coregrafic și obiceiurile locale
• Ansamblurile „Izvorașul” (Izvoarele) & „Oltencuțele” (Perieți, Olt) – pentru repertoriu coregrafic și muzical zonal
• Ansamblul „Datina” (Olișcani, Rep. Moldova) – pentru obiceiurile tradiționale specifice zonei
• Ansamblul „Livezenii” (Harghita) – pentru obiceiuri și dansuri populare locale
• Ansamblul „Sirulo” (Remetea, Harghita) – pentru dansurile populare maghiare
• Ansamblul „Rapsozii Văii Mureșului Superior” (Subcetate, Harghita) – pentru ținuta artistică și interpretativă
• Ansamblul „Doruleț” (Racovița, Sibiu) – pentru datinile pastorale
• Ansamblul „Dor” (Băbeni, Vâlcea) – pentru tradițiile ungurenești în spațiul vâlcean
• Ansamblul „Boboceii” (Crângeni, Teleorman) – pentru obiceiurile locale
• Doru Viorel Ciubîcă – pentru fidelitate față de festival
• Prof. Ioan Ursu – pentru fidelitate față de festival
• Ionela Petria – pentru ținută artistică
Premii CJCPCT Vâlcea:
• Ansamblurile reunite „Băștinașii” & „Țărăncuța” (Briceni, Rep. Moldova)
• Ansamblul „Datina” (Olișcani, Rep. Moldova)- pentru colaborare artistică și contribuția valoroasă la promovarea folclorului și a patrimoniului imaterial.
Diplome pentru colaborare artistică și promovarea folclorului coregrafic local:
• Ansamblul „Valea Cotmenei” (Argeș)
• Ansamblul „Rapsodia Vâlceană” (CJCPCT Vâlcea)
Felicitări tuturor câștigătorilor – ansambluri, artiști, coordonatori, pentru talentul, energia și dăruirea cu care păstrați vie tradiția și pentru credința în rostul acestui festival, cu care reveniți an de an la Călimănești. (foto: Lucian Sima)
