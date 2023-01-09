Călimănești: Festivitatea de premiere a celei de-a 57-a ediții a Festivalului național de folclor ”Cântecele Oltului”

Festivalulului național de folclor Cântecele Oltului și-a scris cu vădită emoție și bucurie finalul celei de-a 57-a ediții. În acest an Trofeul “Frumoasa Oltului” a mers la Valentina Fogoroș, membră a Ansamblului „Doruleț” din Racovița, județul Sibiu.

Concursul de interpretare “Doina Oltului” a avut următorii câștigători

Interpretare vocală:

I (ex aequo) – Ștefan Ivana (Teleorman) și Gabriel Liu (Olt)

II – Ștefania Dănuleț (Băbeni, Vâlcea)

III – Nadejda Burete (Olișcani, Rep. Moldova)

Interpretare instrumentală:

I – Taraful Ansamblului „Rapsozii Văii Mureșului Superior” (Harghita)

II – Eduard Cercel (saxofon) – Racovița, Sibiu

III – nu s-a acordat

„Cel mai frumos costum” a fost purtat de perechile :

I – Ștefan Tanco și Ștefania Oltean (Ansamblul „Livezenii”, Harghita)

II (ex aequo) – Denis și Vitalia Păsat („Băștinașii”, Rep. Moldova) și Andai Jugravu & Ștefania Dănuleț („Dor”, Băbeni, Vâlcea)

III – nu s- a acordat

Premii speciale și diplome au fost acordate pentru autenticitate, pentru promovarea obiceiurilor locale, pentru fidelitate față de festival, pentru păstrarea repertoriilor tradiționale și pentru contribuții artistice valoroase.

Premii speciale:

• Liliana Luncan (Harghita) – pentru autenticitatea interpretării

• Ionel Lăcrămioară (Olișcani, Rep. Moldova) – pentru valorificarea obiceiurilor pastorale

• Ansamblul „Baronul David Urs” (Brașov) – pentru promovarea jocurilor tradiționale

• Ansamblurile reunite „Băștinașii” & „Țărăncuța” (Briceni, Rep. Moldova) – pentru repertoriul coregrafic și obiceiurile locale

• Ansamblurile „Izvorașul” (Izvoarele) & „Oltencuțele” (Perieți, Olt) – pentru repertoriu coregrafic și muzical zonal

• Ansamblul „Datina” (Olișcani, Rep. Moldova) – pentru obiceiurile tradiționale specifice zonei

• Ansamblul „Livezenii” (Harghita) – pentru obiceiuri și dansuri populare locale

• Ansamblul „Sirulo” (Remetea, Harghita) – pentru dansurile populare maghiare

• Ansamblul „Rapsozii Văii Mureșului Superior” (Subcetate, Harghita) – pentru ținuta artistică și interpretativă

• Ansamblul „Doruleț” (Racovița, Sibiu) – pentru datinile pastorale

• Ansamblul „Dor” (Băbeni, Vâlcea) – pentru tradițiile ungurenești în spațiul vâlcean

• Ansamblul „Boboceii” (Crângeni, Teleorman) – pentru obiceiurile locale

• Doru Viorel Ciubîcă – pentru fidelitate față de festival

• Prof. Ioan Ursu – pentru fidelitate față de festival

• Ionela Petria – pentru ținută artistică

Premii CJCPCT Vâlcea:

• Ansamblurile reunite „Băștinașii” & „Țărăncuța” (Briceni, Rep. Moldova)

• Ansamblul „Datina” (Olișcani, Rep. Moldova)- pentru colaborare artistică și contribuția valoroasă la promovarea folclorului și a patrimoniului imaterial.

Diplome pentru colaborare artistică și promovarea folclorului coregrafic local:

• Ansamblul „Valea Cotmenei” (Argeș)

• Ansamblul „Rapsodia Vâlceană” (CJCPCT Vâlcea)

Felicitări tuturor câștigătorilor – ansambluri, artiști, coordonatori, pentru talentul, energia și dăruirea cu care păstrați vie tradiția și pentru credința în rostul acestui festival, cu care reveniți an de an la Călimănești. (foto: Lucian Sima)