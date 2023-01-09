BOMBA POLITICĂ a deputatului AUR Antonio Popescu: „Americanii confirmă! Alegerile din 2024 au fost ANULATE abuziv! PSD, PNL, USR și UDMR au mințit poporul!”

joi, 14 august 2025

BOMBA POLITICĂ a deputatului AUR Antonio Popescu: „Americanii confirmă! Alegerile din 2024 au fost ANULATE abuziv! PSD, PNL, USR și UDMR au mințit poporul!”

Scandal uriaș pe scena politică românească! Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, lansează acuzații explozive după ce, potrivit acestuia, Departamentul de Stat al SUA a confirmat oficial că alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate fără niciun motiv legitim.

„Ce vor mai spune TFL-iștii acum? Stați, că și americanii sunt cu rușii…”, a ironizat parlamentarul, sugerând că adevărul pe care guvernanții l-au ascuns ani la rând iese acum la lumină.

Potrivit lui Popescu, PSD, PNL, USR și UDMR ar fi orchestrat anularea alegerilor cu bună știință, doar pentru a-și păstra privilegiile și funcțiile, sprijiniți de o presă obedientă care a acoperit totul cu propagandă.

„Tot ce PSD, PNL, USR și UDMR au negat cu cinism, tot ce presa de partid a acoperit cu propagandă, iese acum la suprafață. Alegerile prezidențiale au fost anulate cu bună știință, ca sistemul să-și salveze pielea.”

Până acum, Guvernul nu a transmis nicio reacție, preferând tăcerea în fața acestor acuzații incendiare. Însă AUR anunță că nu va lăsa lucrurile așa și pregătește demersuri parlamentare și juridice pentru a scoate la lumină întreaga operațiune.

𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭 𝐚𝐥 𝐒𝐔𝐀 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚̆ 𝐚𝐧𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐳𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐚𝐥𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐧 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐚 𝐬̦𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮𝐠𝐞 𝐦𝐢𝐭𝐮𝐥 𝐢𝐧𝐟𝐥𝐮𝐞𝐧𝐭̦𝐞𝐢 𝐫𝐮𝐬𝐞 𝐢̂𝐧 𝐚𝐥𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢

SUA: „𝑫𝒆𝒄𝒊𝒛𝒊𝒂 𝑪𝒖𝒓𝒕̦𝒊𝒊 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒕̦𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒛𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕 𝒂𝒍𝒆𝒈𝒆𝒓𝒊𝒍𝒆 𝒄𝒂 𝒇𝒊𝒊𝒏𝒅 𝒊𝒏𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕̦𝒂𝒕𝒆 𝒊̂𝒏 𝒎𝒐𝒅 𝒏𝒆𝒋𝒖𝒔𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕 𝒅𝒆 𝒐 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕̦𝒊𝒖𝒏𝒆 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒓𝒆 𝒓𝒖𝒔𝒂̆ 𝒑𝒆 𝒓𝒆𝒕̦𝒆𝒍𝒆𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒓𝒆, 𝒅𝒂𝒓 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒕̦𝒊 𝒂𝒖 𝒔𝒖𝒈𝒆𝒓𝒂𝒕 𝒄𝒂̆ 𝒄𝒂𝒎𝒑𝒂𝒏𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒆 𝒓𝒆𝒕̦𝒆𝒍𝒆𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒓𝒆 𝒊̂𝒏 𝒄𝒂𝒖𝒛𝒂̆ 𝒂 𝒇𝒐𝒔𝒕 𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓𝒂𝒍𝒂̆ 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒄𝒂̆ 𝒂 𝒖𝒏𝒖𝒊 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒅 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒄 𝒓𝒐𝒎𝒂̂𝒏𝒆𝒔𝒄”

SUA: Există finanțare netransparentă a instituțiilor media de către partidele politice și politici editoriale subordonate intereselor partidelor politice

Raportul acordă o atenție specială actelor de antisemitism și de incitare la antisemitism din România dar și respectării legislației în domeniul muncii

Raportul Departamentului de Stat al SUA, condus de Marco Rubio critică anularea alegerilor din 6 decembrie 2024 din România.

În raportul privind respectarea drepturilor omului, executivul american susține că decizia CCR „a fost criticată ca fiind o interferență politică în alegeri și o restricționare nejustificată a discursului politic defavorabil, de o natură și o severitate fără precedent. Printre problemele semnificative legate de drepturile omului s-au numărat rapoarte credibile privind restricțiile privind libertatea de exprimare și infracțiuni, violență sau amenințări cu violență motivate de antisemitism”.

Guvernul a luat măsuri credibile pentru a identifica și pedepsi oficialii care au comis încălcări ale drepturilor omului, dar în unele cazuri acțiunile guvernamentale au fost insuficiente, iar impunitatea a reprezentat o problemă, mai precizează SUA.

„𝐂𝐮𝐫𝐭𝐞𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐚̆ 𝐚 𝐚𝐧𝐮𝐥𝐚𝐭 𝐫𝐞𝐳𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐳𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐮𝐥 𝐭𝐮𝐫 𝐝𝐢𝐧 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝐡𝐨𝐭𝐚̆𝐫𝐚̂𝐧𝐝 𝐜𝐚̆ „𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨𝐚𝐬𝐞 𝐧𝐞𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐢 𝐬̦𝐢 𝐢̂𝐧𝐜𝐚̆𝐥𝐜𝐚̆𝐫𝐢 𝐚𝐥𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐢 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞... 𝐚𝐮 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭̦𝐚 𝐬̦𝐢 𝐜𝐨𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝𝐢𝐧𝐞𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐞𝐢 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞”, 𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐚̂𝐧𝐝 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐢𝐜𝐢𝐮𝐧𝐢 𝐜𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝𝐢𝐧𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐟𝐚̆𝐬̦𝐮𝐫𝐚̆𝐫𝐢𝐢 𝐚𝐥𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫. 𝐀𝐜𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐮 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐢 𝐜𝐚 𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭̦𝐢𝐞 𝐧𝐞𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚̆ 𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐫𝐬𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜.

𝐃𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐂𝐮𝐫𝐭̦𝐢𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐳𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭 𝐚𝐥𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐚 𝐟𝐢𝐢𝐧𝐝 𝐢𝐧𝐟𝐥𝐮𝐞𝐧𝐭̦𝐚𝐭𝐞 𝐢̂𝐧 𝐦𝐨𝐝 𝐧𝐞𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐨 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭̦𝐢𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐫𝐮𝐬𝐞𝐚𝐬𝐜𝐚̆ 𝐩𝐞 𝐫𝐞𝐭̦𝐞𝐥𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞, 𝐝𝐚𝐫 𝐨𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭̦𝐢 𝐚𝐮 𝐬𝐮𝐠𝐞𝐫𝐚𝐭 𝐜𝐚̆ 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐩𝐞 𝐫𝐞𝐭̦𝐞𝐥𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥𝐚̆ 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐜𝐚̆ 𝐚 𝐮𝐧𝐮𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜 𝐫𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐞𝐬𝐜. 𝐓̦𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐫𝐦𝐚 𝐬𝐚̆ 𝐫𝐞𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐳𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐮𝐥 𝐭𝐮𝐫 𝐢̂𝐧 𝐦𝐚𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟓 ,” se arată în raportul Departamentului de Stat al SUA pe 2024.

𝐒𝐔𝐀: 𝐄𝐱𝐢𝐬𝐭𝐚̆ 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭̦𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚̆ 𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭̦𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐚̆𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐞𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐞 𝐬̦𝐢 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐢 𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐮𝐛𝐨𝐫𝐝𝐨𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐞

În raportul pe respectarea drepturilor omului în România, Departamentul de Stat al SUA redă criticile după decizia instanței în cazul Gheorghe Ursu și vorbește despre libertatea presei în România.

„Constituția prevedea libertatea de exprimare, inclusiv pentru membrii presei și ai altor mijloace de informare în masă, iar guvernul a respectat în general acest drept. Organizațiile media independente și observatorii internaționali au remarcat o lipsă de transparență a proprietății mass-media și finanțarea netransparentă a instituțiilor media de către partidele politice, precum și politici editoriale subordonate intereselor partidelor politice sau ale proprietarilor.

Reporterii și reprezentanții societății civile au declarat că libertatea lor de exprimare a fost uneori limitată de accesul restricționat sau plătit la informații de interes public emise de guvern și instituții publice, inclusiv cheltuieli, contracte sau licitații care implică fonduri publice, precum și dosarele academice ale funcționarilor publici. Reporterii și organizațiile neguvernamentale (ONG-urile) au fost adesea nevoite să dea în judecată ministere, agenții sau entități locale controlate de stat pentru a accesa informații publice. Unii reporteri din întreaga țară au fost hărțuiți, dați în judecată sau amenințați de autorități sau de persoane pe care le-au investigat și despre care au relatat sau prin intermediul unor intermediari.”.