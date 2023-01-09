Băbeni în dezvoltare: 36 de apartamente noi, 59 de străzi asfaltate și oaspeți din Polonia

sâmbătă, 9 august 2025

La Băbeni, administrația locală dezvoltă mai multe proiecte: construiește șase blocuri noi pentru tineri, cu 36 de apartamente, în zonele Valea Mare și fosta OMV Petrom, finanțate din fonduri europene. Tot în iulie a fost aprobată extinderea rețelei de gaze cu un kilometru în satul Pădurețu, investiție realizată din bugetul local.

Prin programul PNI Anghel Saligny, se asfaltează 59 de străzi în oraș, iar alte două proiecte sunt deja în derulare. Primăria va achiziționa și un utilaj nou prin GAL Oltul Mijlociu, iar un proiect pentru extinderea sistemului de apă și canalizare este pregătit, în așteptarea finanțării.

Pe 6 și 7 septembrie, Băbeni va găzdui Festivalul „La Izvorul Dorului”, ajuns la a 52-a ediție, cu artiști locali și oaspeți din Polonia – o delegație din orașul înfrățit Zbuczyn va aduce dansuri tradiționale.

Primarul Ștefan Bîzîc subliniază eforturile administrației de a duce la bun sfârșit proiectele, în ciuda incertitudinilor legate de fonduri externe: „Lucrăm pentru tineri, pentru modernizare și pentru o comunitate unită.”