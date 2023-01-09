Avocate din Vâlcea, acuzate că încasează bani, dar își abandoneaza clienții

duminică, 10 august 2025

Cum clienții unor avocați rămân fără bani și fără reprezentare

O serie de mărturii și documente intrate în posesia redacției arată modul în care două avocate din Vâlcea ar fi tratat clienți care au achitat onorarii semnificative, dar au rămas cu dosarele nerezolvate și cu bani pierduți. Mai mult, răspunsul decanului baroului local ridică semne de întrebare privind modul în care sunt soluționate plângerile împotriva membrilor săi.

Cazul avocatei M.B. – de la promisiuni la tăcere totală

În mai 2024, un contribuabil aflat în litigiu cu ANAF a încheiat o înțelegere verbală cu avocata M.B., stabilind un onorariu de 2.000 de lei. Suma a fost transferată integral în aceeași zi.

Inițial, comunicarea a fost bună, însă după încasarea banilor, M.B. ar fi refuzat să transmită contractul de asistență juridică. Ulterior, clientul a primit de la ANAF o nouă înștiințare privind penalități. Fiind plecat din localitate, și-a trimis mama cu documentul la cabinet. Acolo, susține el, M.B. i-ar fi cerut mamei încă 500 de lei, fără a elibera chitanță.

După acest episod, clientul afirmă că a fost ignorat, jignit prin mesaje vocale și condiționat să plătească în plus pentru continuarea colaborării, deși onorariul fusese deja stabilit și achitat. Când a solicitat returnarea totală sau parțială a banilor, M.B. a refuzat. Mai mult, la dosar ar fi fost depusă o chitanță de doar 1.000 de lei, nu 2.000 cât fusese plătită inițial.

Cazul avocatei E.A. – contract semnat, reprezentare absentă

Dezamăgit de prima experiență, același client a apelat la avocata E.A., din același barou. De această dată, procedura părea în regulă: a fost semnat contract de asistență juridică și s-a stabilit clar reprezentarea în dosar.

Totuși, la primul termen, în ianuarie 2025, E.A. nu s-a prezentat în instanță, motivând că nu are delegație pentru dosar – deși în contract era stipulat clar contrariul.

Plângerea la Barou – verdict rapid, dar controversat

După aceste episoade, clientul a contactat un cabinet de avocatură din București, care l-a sfătuit să depună plângere la baroul județean pentru recuperarea onorariilor. Plângerea a fost înregistrată pe 7 februarie 2025, însă timp de aproape cinci luni nu a primit niciun răspuns.

În iulie a sunat personal la decanul Dinu Constantinescu pentru a întreba de situație. Inițial, acesta a spus că nu știe de plângere, însă la două zile distanță a emis decizia – una defavorabilă reclamantului.

Clientul susține că totul ar fi parte dintr-un sistem închis, în care avocații și conducerea baroului se protejează reciproc: „Corupția este în floare, se susțin și acoperă unii pe alții. O mână spală pe alta. Din cauza acestor experiențe am decis să plec din România.”

Tiberiu Pîrnău