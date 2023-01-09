marți, 26 august 2025

AUR anunță demersuri pentru verificarea averii lui Nicușor Dan

Partidul AUR intenționează să solicite oficial verificarea averii președintelui Nicușor Dan. Informația a fost confirmată de europarlamentarul și avocatul Gheorghe Piperea, care a ridicat suspiciuni privind proveniența și utilizarea fondurilor obținute de fostul primar prin donații electorale.

„În primul rând, acele donații primite în perioada în care era primar general și, mai ales, cele din campania prezidențială. Cine i-a făcut aceste donații? Ce s-a întâmplat cu banii? La o adică, sunt banii lui. Dar dacă nu oferă explicații, e caz penal. În toamnă vom demara acțiunea de verificare a averii lui Nicușor Dan”, a declarat Piperea într-un interviu.

Acesta a precizat că o eventuală lipsă de transparență ar putea deschide și calea către procedura de suspendare.

Conform raportărilor oficiale, Nicușor Dan a beneficiat de aproximativ 12 milioane de euro în campania electorală, bani proveniți din donații. Fondurile au fost utilizate pentru acțiunile de campanie, urmând ca, potrivit legii, sumele cheltuite să fie decontate de la bugetul de stat.