Au început lucrările la cel mai modern imobil din centrul Râmnicului – investiție semnată de familia Maria și Ion Tudor

joi, 14 august 2025

Au început lucrările la cel mai modern imobil din centrul Râmnicului – investiție semnată de familia Tudor

Râmnicu Vâlcea se pregătește să primească un nou reper arhitectural în inima orașului. Familia Maria și Ion Tudor a demarat construcția celui mai modern și elegant imobil din municipiu.

Proiectul, amplasat pe strada General Praporgescu nr. 4, chiar vizavi de clădirea Consiliului Județean Vâlcea, va cuprinde un demisol, parter și zece etaje. Conform documentației aprobate de Consiliul Local în ședința extraordinară din 18 iunie 2024, parterul va fi destinat spațiilor de servicii, în timp ce etajele vor fi amenajate pentru locuințe moderne.

O investiție majoră în peisajul urban

Hotărârea Consiliului Local (nr. 189/2024) a dat undă verde Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulamentului Local de Urbanism (RLU) pentru acest proiect, după obținerea tuturor avizelor tehnice și respectarea procedurilor de consultare publică. Documentația prevede ca întreaga infrastructură necesară – racorduri la utilități, drumuri de acces, consolidări de teren – să fie realizată pe cheltuiala investitorului.

Termenul de valabilitate al aprobării PUZ și RLU este de trei ani, iar lucrările efective au început odată cu obținerea autorizației de construcție.

Un plus pentru centrul municipiului

Noul imobil promite să aducă un suflu modern centrului Râmnicului, cu o arhitectură contemporană și dotări de ultimă generație. Parterul va găzdui spații comerciale și servicii, contribuind la dinamizarea zonei, iar etajele superioare vor oferi apartamente premium.

Investiția familiei Tudor se înscrie în tendința de dezvoltare urbană a municipiului, consolidând zona centrală ca pol de interes rezidențial și comercial.

Cu lucrările deja începute, râmnicenii pot urmări cum, în următorii ani, acest proiect va prinde contur și va redefini peisajul arhitectural al orașului.

Tiberiu Pîrnău