Atenție, râmniceni! Ajutor de la stat pentru facturile la lumină – Primăria Râmnicu Vâlcea primește cereri pentru tichetele electronice

miercuri, 27 august 2025

Informare privind acordarea tichetului electronic pentru energie prin depunerea solicitării la Primăria Municipiului Începând cu data de 21 august 2025, în baza OUG nr. 35/2025 privind introducerea unui mecanism de sprijin pentru consumatorii casnici de energie electrică aflați în situație de sărăcie energetică, se pot depune solicitări pentru acordarea tichetul electronic pentru energie; tichetul are valoarea de 50 de lei/lună și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică până la data de 31 martie 2026. Pot beneficia de acest tichet fie persoana singură care are un venit net lunar de maximum 1.940 lei, fie familiile cu un venit net lunar pe membru de familie de maximum 1.784 lei. Până la data de 28 august, solicitările se pot depune doar online, prin aplicația EPIDS disponibilă la adresa https://epids.mmuncii.ro. După data de 28 august, suplimentar față de varianta depunerii online a cererii prin aplicația EPIDS, locuitorii din Râmnicu Vâlcea care nu au posibilitatea de a depune individual solicitarea de acordare a tichetului electronic pentru energie se pot adresa oficiilor poștale din municipiu sau Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea la sediul din strada General Magheru nr. 25 (clădirea SOCOM), etajul 1, birourile 11 - 12, zilnic între orele 08.00 – 16.00, având obligația de a atașa la cerere copia după actul de identitate și cea după factura de energie electrică aferentă locului de consum pentru care se solicită măsura de sprijin. Pentru asistență, cetățenii au la dispoziție numărul de Call-center 021.9309 al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, sau adresa de e-mail [email protected]. La nivel local, informații suplimentare pot fi obținute la sediul DAS sau la numerele de telefon: 0799.807.237, 0774.433.126 și 0250.741.088. Pentru a beneficia de sprijin pentru lunile iulie și august 2025, cererea trebuie transmisă până la data de 27 septembrie 2025.