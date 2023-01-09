„Ardeam 25.000 € pe lună”. Florin Gardoș, din Premier League în imobiliare: apartamente la Londra și două blocuri în Râmnicu-Vâlcea

miercuri, 20 august 2025

De la 25.000 € cheltuiți lunar la blocuri ridicate în Râmnicu-Vâlcea. Florin Gardoș și-a transformat banii din fotbal în afaceri imobiliare: „Aia e pensia mea”

Florin Gardoș, fost fundaș al FCSB și internațional român retras din activitate în 2023, a povestit cum a trecut de la o perioadă în care „ardea” 25.000 de euro pe lună la investiții profitabile în imobiliare.

După accidentarea gravă suferită în Premier League, la Southampton – echipă care l-a transferat în 2014 pentru 6,8 milioane de euro – Gardoș a început să-și construiască un viitor sigur. A cumpărat apartamente în București și Londra, dar și patru case în Anglia, profitând de oportunități imobiliare apărute pe piață.

„Am luat în trei ani patru case în Anglia și două apartamente la București. Având cash, am profitat de momente foarte bune. În Londra am investit într-o zonă accesibilă, cu un tip de credit avantajos, unde plăteam doar dobânzi. Practic, proprietățile de acolo sunt pensia mea acum”, a declarat fostul fotbalist.

Pe lângă achizițiile individuale, Gardoș a intrat și în dezvoltări imobiliare. La Râmnicu-Vâlcea a finalizat, în 2022, primul său bloc cu 20 de apartamente, proiect extrem de profitabil. A urmat și al doilea ansamblu, mai mic, dar afectat de contextul economic: „Lumea s-a speriat, am vândut mai greu și mai ieftin, dar tot a meritat.”

De la lux și cheltuieli extravagante la echilibru financiar

Fostul internațional recunoaște că, la începutul carierei externe, trăia fără să se uite la bani.

„Mi-am luat un Rolex după ce am intrat în Champions League și am primit o primă de 120.000 de euro. Am dat 13.000-14.000 de lire pe el. Le-am cumpărat alor mei o mașină, iar eu mergeam în vacanțe cu zboruri business class. După șase luni m-am uitat în cont și mi-am dat seama că aruncam câte 20-25.000 de euro pe lună. Atunci am zis să pun frână și să echilibrez lucrurile”, a mărturisit Gardoș, potrivit iAMsport.ro.

Astăzi, la 36 de ani, fostul fundaș și-a transformat experiențele și câștigurile din fotbal într-un portofoliu solid de proprietăți, considerând imobiliarele adevărata sa „pensie”.