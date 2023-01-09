APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a două posturi de electrician în cadrul Serviciului Mecano-Energetic

joi, 7 august 2025

 

APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a două posturi de electrician în cadrul

Serviciului Mecano-Energetic

Concursul constă în probă scrisă și probă practică și se va desfășura astfel:

  • proba scrisă se va susține în data de 29.08.2025 ora 900, la sediul APAVIL din str. Carol I nr.3-5,
  • proba practică se va susține în data de 04.09.2025 ora 900, la Sectorul Stație de Epurare Ape Uzate  din str. Nistor Dumitrescu nr. 23, Rm. Vâlcea.

          Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 22.08.2025 ora 1300, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

    • © 2025 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe