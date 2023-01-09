Anunț senzațional al ministrului Sănătății la Vâlcea: Va fi achiziționat un angiograf pentru ca pacienții cu AVC să fie tratați în județ

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut astăzi un anunț important la Râmnicu Vâlcea: județul va beneficia de un angiograf nou, astfel încât pacienții cu accidente vasculare cerebrale să poată fi tratați local, fără a mai fi transferați în alte centre medicale.
„La Vâlcea nu se ridică doar ziduri, ci se schimbă spitalele și se ridică standardul serviciilor medicale”, a declarat ministrul, subliniind că investițiile în sănătate depășesc deja 150 de milioane de euro. Printre proiectele aflate în derulare se numără construirea unui bloc operator cu 9 săli ultramoderne, modernizarea secției ATI, dotarea cu echipamente de imagistică de ultimă generație și înființarea unui centru pentru sănătate mintală.
Totodată, Rogobete a anunțat înființarea primului consorțiu administrativ județean din România, prin care toate spitalele din Vâlcea vor fi integrate într-o singură rețea medicală. În plus, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea va fi transformat în spital clinic, pentru a atrage specialiști și a consolida performanța medicală.
„Nu suntem perfecți, dar cu seriozitate și investiții reale, reașezăm sănătatea pe baze solide și demne”, a spus ministrul, mulțumindu-i președintelui Consiliului Județean, Constantin Rădulescu, pentru implicarea constantă.
Achiziția angiografului marchează un pas esențial pentru tratarea pacienților cu AVC direct la Vâlcea, aducând speranță și șanse mai mari de recuperare.
