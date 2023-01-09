Antonio Popescu (AUR): „Statul cere bani cu forța, dar nu-și plătește propriile datorii! Voi depune amendament pentru transparență totală”

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, a lansat un atac dur la adresa statului român, pe care îl acuză de dublu standard în relația cu cetățenii și mediul de afaceri. Într-o declarație politică, parlamentarul a anunțat că va depune un amendament legislativ prin care cere ca, odată cu publicarea listelor datornicilor către stat, să fie făcute publice și datoriile pe care statul le are față de firme, cetățeni sau instituții.
„Statul vrea ca toată lumea să știe cine datorează statului ceva și cât anume. Corect! Dar atunci corect este ca și lumea să știe cui datorează statul și cât anume”, a subliniat Popescu.
Deputatul propune ca Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate să publice, în același loc cu lista datornicilor către stat, următoarele:
„Dacă aceste liste sunt publicate simultan putem vorbi de o lege corectă și nediscriminatorie, bazată pe transparență”, a declarat Antonio Popescu.
Totodată, deputatul vâlcean a anunțat că împreună cu parlamentarii AUR din județ va solicita Guvernului emiterea unei ordonanțe de urgență prin care datoriile statului să poată fi compensate cu cele ale firmelor.
„Dacă o societate are de încasat de la stat 20.000 lei pentru concedii medicale și statul întârzie plata, atunci firma să poată compensa aceste sume cu datoriile către buget – TVA, CASS sau alte contribuții. Este inuman și imoral ca tu, stat, să ameninți administratorii de firme cu sancțiuni penale pentru neplata unor taxe, dar în același timp să refuzi să-ți achiți obligațiile”, a punctat parlamentarul AUR.
Popescu a transmis că măsurile sale nu ar trebui privite politic, ci ca o necesitate națională. „Aceste propuneri trebuie susținute și de PSD, și de PNL, pentru că ele combină principiile social-democrate de protecție socială cu cele liberale, de protejare a capitalului autohton”, a conchis deputatul.
Prin această inițiativă, AUR aduce din nou în atenția opiniei publice problema restanțelor statului față de mediul privat, o realitate ignorată ani de zile, dar care afectează direct economia și locurile de muncă.
