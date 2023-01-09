Antonio Popescu (AUR): „Statul cere bani cu forța, dar nu-și plătește propriile datorii! Voi depune amendament pentru transparență totală”

luni, 18 august 2025

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, a lansat un atac dur la adresa statului român, pe care îl acuză de dublu standard în relația cu cetățenii și mediul de afaceri. Într-o declarație politică, parlamentarul a anunțat că va depune un amendament legislativ prin care cere ca, odată cu publicarea listelor datornicilor către stat, să fie făcute publice și datoriile pe care statul le are față de firme, cetățeni sau instituții.

„Statul vrea ca toată lumea să știe cine datorează statului ceva și cât anume. Corect! Dar atunci corect este ca și lumea să știe cui datorează statul și cât anume”, a subliniat Popescu.

Listele ascunse ale datoriilor statului

Deputatul propune ca Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate să publice, în același loc cu lista datornicilor către stat, următoarele:

liste cu firmele care au de recuperat bani pe concedii medicale de peste doi ani, cu menționarea sumelor și a termenelor depășite de Casa Națională de Sănătate;

liste cu militarii care nu și-au primit majorările de pensii prevăzute de lege, blocate printr-o ordonanță a Olguței Vasilescu;

datoriile fiecărei primării și ale Consiliului Județean către firme private care au prestat servicii sau au executat lucrări, inclusiv vechimea facturilor neplătite;

datoriile cluburilor sportive de stat, agențiilor naționale și regiilor autonome, atât către bugetul de stat, cât și către firme private.

„Dacă aceste liste sunt publicate simultan putem vorbi de o lege corectă și nediscriminatorie, bazată pe transparență”, a declarat Antonio Popescu.

Compensarea datoriilor – soluția AUR

Totodată, deputatul vâlcean a anunțat că împreună cu parlamentarii AUR din județ va solicita Guvernului emiterea unei ordonanțe de urgență prin care datoriile statului să poată fi compensate cu cele ale firmelor.

„Dacă o societate are de încasat de la stat 20.000 lei pentru concedii medicale și statul întârzie plata, atunci firma să poată compensa aceste sume cu datoriile către buget – TVA, CASS sau alte contribuții. Este inuman și imoral ca tu, stat, să ameninți administratorii de firme cu sancțiuni penale pentru neplata unor taxe, dar în același timp să refuzi să-ți achiți obligațiile”, a punctat parlamentarul AUR.

Mesaj pentru PSD și PNL

Popescu a transmis că măsurile sale nu ar trebui privite politic, ci ca o necesitate națională. „Aceste propuneri trebuie susținute și de PSD, și de PNL, pentru că ele combină principiile social-democrate de protecție socială cu cele liberale, de protejare a capitalului autohton”, a conchis deputatul.

Prin această inițiativă, AUR aduce din nou în atenția opiniei publice problema restanțelor statului față de mediul privat, o realitate ignorată ani de zile, dar care afectează direct economia și locurile de muncă.