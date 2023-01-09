joi, 14 august 2025

„Analize gratuite” și medicină alternativă la Orlești – eveniment programat pentru 15 august

Vineri, 15 august 2025, de la ora 11.00, în incinta Primăriei comunei Orlești, compania BioLife360 va desfășura un program de educație pentru sănătate, în cadrul căruia se vor realiza evaluări computerizate gratuite, promovate ca parte a medicinei alternative.

Organizatorii promit că, într-o singură ședință, participanții vor beneficia de o „scanare” completă a corpului, vizând sistemul cardiovascular, cerebral, endocrin, nervos, osos, ochii, plămânii, inima, ficatul, pancreasul, stomacul, intestinele, vezica biliară și urinară, prostata, dar și aspecte precum alergiile, vitaminele și mineralele.

Metodele utilizate, susțin reprezentanții BioLife360, nu implică radiații, durere sau prelevare de sânge, iar rezultatele sunt oferite pe loc. Totuși, interpretarea rezultatelor presupune o taxă suplimentară de 20 de lei.

Compania precizează că aceste servicii nu reprezintă analize de laborator recunoscute medical și nu constituie tratamente, ci fac parte din practica medicinei alternative. Dispozitivele utilizate – QMA/NLS – sunt promovate drept „cele mai avansate aparate din medicina alternativă”.

Pentru cei interesați, contra cost și pe bază de comandă, se vor putea achiziționa remedii naturale produse în laboratorul firmei din județul Bihor.