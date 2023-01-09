Alexandru Rogobete, ministrul Sanatatii: La Vâlcea nu se ridică doar ziduri, ci se schimbă spitalele și se ridică standardul serviciilor medicale

duminică, 24 august 2025

🏥 Astăzi am vizitat spitalele din județul Vâlcea și am văzut, din nou, că sănătatea se schimbă cu fapte și bani europeni, nu cu promisiuni.

📊 Investițiile depășesc 150 de milioane de euro – bani transformați în realitate pentru pacienți. La Vâlcea nu se ridică doar ziduri, ci se schimbă spitalele și se ridică standardul serviciilor medicale:

• ambulatoriu extins, reabilitat și dotat cu echipamente moderne

• un bloc operator nou, cu 9 săli de operație ultramoderne

• modernizarea secției ATI și echipamente de top pentru pacienții critici

• aparatură de imagistică performantă pentru diagnostic rapid, aproape de casă

• construirea unui centru de sănătate mintală pentru tratarea pacienților cu adicții

👩‍⚕️ Întâlnirea cu colegii mei de la Timișoara, care acum lucrează la Vâlcea, mi-a reamintit că viitorul sănătății se construiește prin oameni și pentru oameni.

✅ Urmează pași și mai importanți:

🩺achiziția unui angiograf, astfel încât pacienții cu AVC să fie tratați aici, în județ

❗️❗️înființarea primului consorțiu administrativ județean din România – toate spitalele din Vâlcea vor funcționa într-o singură rețea medicală, pentru servicii unitare și performante

✅transformarea SJU Vâlcea în spital clinic, pentru atragerea specialiștilor și recunoașterea performanței medicale

🙌 Nu suntem perfecți. Există și scăpări – pentru că suntem oameni. Dar cu seriozitate și atitudine proactivă, reașezăm sănătatea pe baze solide și demne.

🙏 Mulțumesc colegului și prietenului meu, Domnul Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, pentru implicarea constantă și pentru viziunea clară asupra dezvoltării sănătății în județ. Alături de echipa de management a Spitalului Județean, am încredere că sănătatea din Vâlcea se transformă în bine.

🤝 #FapteNuVorbe arată că sistemul sanitar poate fi schimbat, atunci când există responsabilitate, investiții și oameni dedicați.

Alexandru Rogobete

#InvestitiiSanatate #Valcea #SanatatePentruToti #ReformaSanatatii #IncredereaNeFaceBine