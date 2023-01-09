miercuri, 27 august 2025

ALERTĂ! În atenția DNA și DGA: Concurs cu dedicație la Primăria Măciuca?! 11 posturi pentru „pilele” primarului Mugurel Mărcoianu, zis Damila???!!!

Joi, 28 august 2025, la Primăria Măciuca (Vâlcea) se joacă o piesă de teatru administrativ care miroase a corupție. Primarul Mugurel Marcoianu, cunoscut în zonă sub porecla „Damila” (prietenii știu de ce!), organizează un concurs pentru nu mai puțin de 11 posturi contractuale destinate Complexului de servicii sociale pentru persoane vârstnice.

Lista posturilor scoase la concurs

Conform documentelor oficiale, funcțiile vizate sunt: Coordonator – normă întreagă; Asistent social – normă întreagă; Medic – normă parțială (2 ore/zi); Psiholog – normă parțială (4 ore/zi); Asistent medical – normă întreagă; Kinetoterapeut – normă parțială (4 ore/zi); Îngrijitor curățenie – normă întreagă; Bucătar – normă întreagă; Ajutor bucătar – normă întreagă; Îngrijitor bătrâni – 5 posturi, normă întreagă.

Comisie „multi-disciplinară”… fără competență

Întrebarea-cheie: cum poate o comisie formată din funcționari ai primăriei să evalueze candidați atât de diferiți – de la psihologi și medici, la bucătari și îngrijitori? Un contabil sau un funcționar de la registratură va decide dacă un psiholog este competent? Sau dacă un medic știe să-și facă meseria? Această absurditate scoate la iveală ceea ce pare a fi o mascaradă de concurs, în care adevărata miză nu este profesionalismul, ci instalarea pe posturi a oamenilor „agreați” de primar.

Concurs sau aranjament de culise?

Organizarea în grabă a acestor posturi, cu specializări complet diferite, arată că administrația din Măciuca vrea să „rezolve” rapid schema de personal, fără să lase loc de surprize. Nu este exclus ca la concurs să ajungă și ajutorul de bucătar calificat chiar de... primărie!

DNA și Poliția Anticorupție, atenție! Concursul de joi seamănă mai degrabă cu o păcăleală administrativă decât cu o selecție corectă. Dacă procurorii DNA și polițiștii anticorupție nu vor fi în sală, „în direct”, atunci s-ar putea să asistăm la încă un episod în care angajările la stat se fac pe prietenii și relații, nu pe competență. Primarul „Damila” are ocazia să-și consolideze echipa de loiali chiar în inima unui serviciu social destinat vârstnicilor. Rămâne de văzut dacă va reuși sau dacă instituțiile statului vor interveni la timp.

Maria Floroiu