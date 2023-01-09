ALARMĂ! Statul fură banii românilor din Pilonul II! Guvernul vine acum cu un proiect de lege șocant!

miercuri, 20 august 2025

Joi, 21 august, la Palatul Victoria se joacă din nou viitorul a peste 9 milioane de români care au cotizat ani de zile la pensiile private, obligatorii sau facultative. După ce i-au momit cu promisiunea că acești bani sunt ai lor și doar ai lor, Guvernul vine acum cu un proiect de lege care le retează dreptul fundamental: acela de a dispune liber de economiile proprii.

Noua găselniță a cabinetului condus de Ilie Bolojan? Românii nu-și vor mai putea retrage integral banii strânși la Pilonul II sau III. Doar 30% din sumă ar putea fi încasată imediat, restul banilor fiind blocați și plătiți cu țârâita, lunar, timp de 8 ani. Cu alte cuvinte, statul îți confiscă dreptul de a decide asupra banilor tăi și îți dă porții raționalizate, ca pe vremea cartelelor.

Culmea cinismului: se invocă aderarea la OCDE pentru a justifica această măsură, de parcă Bruxelles-ul sau Parisul ar fi ordonat ca românii să fie tratați ca niște copii incapabili să-și gestioneze economiile. În realitate, sindicatele și patronatele au ridicat deja problema dublei impozitări a pensiilor private, efect direct al noilor biruri inventate de Guvern. Adică plătești toată viața contribuții, iar când vine momentul să-ți recuperezi banii, statul te taxează din nou și îți impune cum să-i cheltuiești.

Întrebarea e simplă: de ce nu se mai pot retrage banii integral, așa cum era prevăzut inițial? Răspunsul real nu ține de protecția pensionarilor, ci de disperarea statului după lichidități. Pilonul II a ajuns vaca de muls a Guvernelor succesive, iar acum românii sunt obligați să suporte consecințele.

Cei peste 8,3 milioane de contribuabili devin ostaticii unui sistem care le promite „siguranță la bătrânețe”, dar le răpește libertatea și îi obligă să-și primească propriii bani cu porția, după cum dictează Ministerul Muncii.

De fapt, statul fură încet, dar sigur, acoperindu-se cu vorbe goale și cu o lege croită pe interese obscure.