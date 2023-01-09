luni, 25 august 2025

Afaceristul Marinică Potop investește într-un bloc de 10 etaje pe Bulevardul Gib Mihăescu

Municipiul Râmnicu Vâlcea este în curs de transformare urbanistică printr-un proiect ambițios. Consiliul Local urmează să aprobe documentația PUZ și RLU pentru desființarea construcțiilor existente și ridicarea unui imobil modern cu funcțiuni mixte la nr. 38, pe Bulevardul Gib Mihăescu. Inițiatorii sunt SC SAP Building SRL (acționar unic Marinică Potop), alături de persoane fizice cu profil de afaceri: Marinică Potop, Florica Potop, Nicolae Ștefan și Marinela Ștefan.

Proiectul urbanistic – cifre, indicatori, context

Proiectul propune ridicarea unui imobil D+P+10E (demisol, parter și 10 etaje) pe un teren de 1.058 mp, cu o suprafață construită de 453 mp. Distribuția spațiului este următoarea: 45% construcții, 42% alei și parcaje, și 13% spații verzi și loc de joacă.

Indicatorii urbanistici prevăzuți sunt: POT maxim 50%, CUT maxim 3,5, iar zona este delimitată ca subzonă de locuințe colective cu funcțiuni mixte (comerț, birouri, servicii).

Condiții impuse și context general

Consiliul Local a stabilit că toate cheltuielile pentru racorduri, acces, consolidări și infrastructură conexă vor fi suportate de investitori. Valabilitatea documentației este de 3 ani de la aprobarea oficială.

Proiectul beneficiază deja de avize de la instituții-cheie precum: Agenția pentru Protecția Mediului, ISU, Apavil, Distrigaz, CEZ, CET Govora și Romprest.

Marinică Potop – antreprenor vâlcean cu experiență diversificată

În afară de faptul că este prieten la cataramă de mulți ani cu Mircia Gutău, primarul din Ramnicu Valcea, Marinică Potop este cunoscut ca unul dintre fondatorii companiei Sarcom Vâlcea, activă de circa trei decenii în producția de vopsele sub brandurile Sticky și Coral. În 2020, afacerea a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 11,7 milioane euro și un profit net de circa 2,5 milioane euro.

În toamna lui 2021, el și fratele său au vândut Sarcom către fondul de investiții ROCA Investments, pentru a asigura continuitatea companiei, în contextul lipsei unui urmaș interesat.

După tranzacție, Marinică Potop a exprimat intenția de a-și canaliza eforturile spre noi domenii: turism, unde a finalizat recent un hotel în Călimănești, deține terenuri și analizează lansarea unor noi afaceri.

Anterior, în 2010, el a făcut o investiție semnificativă în industria auto, construind un centru Mercedes‑Benz – Autoportal Râmnicu Vâlcea, într-un proiect estimat la circa 3 milioane euro, ce o avea și pe fiica sa în structura de acționariat.

Tiberiu Pîrnău