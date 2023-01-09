luni, 25 august 2025

Aerodromul din Budești, blocat de birocrație și „grija pentru păsări”

Aerodromul din Budești, proiect gândit să ajute urgențele medicale și să sprijine economia locală, este ținut la sol de birocrație și de reprezentanții de la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, care invocă riscuri pentru păsări. De ani de zile, administrația locală strânge avize și plătește studii, dar de fiecare dată apare o nouă cerință.

Deși zona din satul Barza nu se află într-o arie protejată, cei de la Arii Protejate au găsit motive de blocaj, susținând că avioanele și elicopterele ar putea afecta păsările. Un argument pe care primarul Ionel Vlădulescu îl consideră absurd: „Nu înțelegem ce impact ar putea avea, dar ni se cer studii peste studii, fără explicații clare”.

Investiția ar fi extrem de utilă: heliportul ar scurta timpul de intervenție pentru elicopterele SMURD până la Spitalul Județean și ar aduce beneficii economice și turistice. În schimb, proiectul rămâne „la sol”, prins în hârtii și avize contradictorii.

„Nu renunț. Vom face și acest studiu, chiar dacă înseamnă costuri suplimentare, pentru că aerodromul nu este un moft, ci o necesitate”, a declarat edilul.

Astfel, la Budești, avioanele nu pot decola, dar dosarele birocratice zboară nestingherite, iar reprezentanții de la Arii Protejate rămân principalul obstacol în calea dezvoltării.