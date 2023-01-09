Adi de la Vâlcea vrea să cumpere Rolls-ul lui Maradona: „Are toate actele!”

marți, 12 august 2025

Giovanni Becali și Adi de la Vâlcea, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România, au oferit un moment savuros în cadrul unei transmisiuni live pe YouTube, în emisiunea „Black Swan”, unde vedete din sport, muzică și showbiz se întâlnesc la o masă de poker.

În timpul discuției, Adi de la Vâlcea i-a mărturisit impresarului că intenționează să se mute în Dubai, unde deține deja o casă, și să își cumpere o mașină de colecție – un Rolls Royce care i-ar fi aparținut legendarului Diego Maradona.

„Plec în Dubai acum și vreau să iau un Rolls Royce acolo. Am găsit unul care a fost al lui Maradona și are toate actele. Costă 100.000 de euro și are foarte puțini kilometri”, i-a spus cântărețul.

Becali a părut surprins de preț, remarcând că valoarea crește datorită faptului că mașina a fost a celebrului fotbalist argentinian, considerat unul dintre cei mai mari din istorie.

Maradona, campion mondial cu Argentina în 1986 și dublu câștigător al Serie A cu Napoli, rămâne o legendă a fotbalului, iar orice obiect care i-a aparținut are o aură aparte pentru colecționari.