Abuzuri la Târgul Râureni din Râmnicu Vâlcea: producători hărțuiți de foști polițiști ajunși administratori

Situații revoltătoare ies din nou la iveală la Târgul Râureni din Râmnicu Vâlcea, acolo unde mai mulți producători locali acuză abuzuri și hărțuire din partea administratorilor târgului – foști polițiști pensionari, instalați astăzi în funcții publice. Unul dintre aceștia are chiar antecedente penale, dar continuă să se comporte ca și cum ar putea decide cine are sau nu dreptul să muncească.

Un material video transmis redacției surprinde o femeie de etnie romă, care se plânge că a fost agresată verbal și împiedicată să își vândă marfa. Femeia reclamă atitudinea de forță și aroganță din partea angajaților, atitudine care i-a șocat și pe clienții aflați la fața locului.

Un posibil caz de discriminare etnică

Femeia, care își câștigă traiul din munca cinstită, susține că nu este prima dată când este tratată abuziv de către reprezentanții târgului. Mai mult, cazul său ridică suspiciuni de discriminare etnică, având în vedere insistența cu care a fost împiedicată să își desfășoare activitatea, în timp ce alți producători nu s-au confruntat cu aceleași restricții.

Plângeri ignorate, abuzuri tolerate

Problemele de la Târgul Râureni nu sunt noi. Producătorii au mai depus plângeri de-a lungul anilor, însă acestea au fost constant ignorate de autorități, în timp ce administratorii și apropiații lor au fost crezuți „pe cuvânt”. Această lipsă de reacție nu a făcut decât să consolideze un sistem abuziv, în care cei aflați în poziții de putere își folosesc funcțiile pentru a intimida și a controla.

O problemă de interes public

Este evident că situația depășește un simplu conflict punctual și ridică semne serioase de întrebare despre modul în care este administrat Târgul Râureni, despre selecția persoanelor care îl conduc și despre lipsa de reacție a instituțiilor responsabile.

Redacția noastră solicită public autorităților locale, Poliției, Consiliului Local și primarului Mircia Gutău să trateze cu maximă seriozitate aceste cazuri și să investigheze abuzurile comise, pentru ca producătorii cinstiți să poată munci în condiții de respect și legalitate.