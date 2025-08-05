5 semne că ai nevoie de un coș de fum nou și cum să alegi modelul potrivit

Semne vizibile de deteriorare structurală

Primul și cel mai evident semn că ai nevoie de un coș de fum nou sunt semnele vizibile de deteriorare a structurii: fisurile în cărămidă sau mortar, cărămizi desprinse sau deplasate, depuneri albe de săruri pe suprafața exterioară. Din păcate coșurile tradiționale din cărămidă sunt deosebit de vulnerabile la ciclurile de îngheț-dezgheț, fisurile și infiltrațiile duc la degradarea structurii.

Reparațiile parțiale sunt adesea temporare și costisitoare, de aceea cea mai bună și sigură soluție este înlocuirea coșului de cărămidă cu un coș de fum inox modern.

Probleme de tiraj și evacuare ineficientă

Tirajul inadecvat se manifestă prin evacuare lentă a fumului, retur de gaze în locuință sau dificultăți în aprinderea și menținerea focului. Aceste probleme pot indica obstrucțiuni, modificări ale secțiunii interne sau deteriorarea sistemului care afectează fluxul normal al gazelor.

Depunerile excesive de funingine și creozot pe pereții interni reduc treptat secțiunea utilă și creează riscuri majore de incendiu. Când curățarea profesională nu mai poate restabili parametrii normali de funcționare, înlocuirea devine necesară.

Modificări ale performanțelor energetice

Creșterea inexplicabilă a consumului de combustibil poate indica deteriorarea eficienței coșului, care nu mai asigură tirajul optim pentru arderea completă. Un coș defectuos forțează sistemul de încălzire să lucreze mai mult pentru aceleași rezultate.

Dificultăți în atingerea și menținerea temperaturii dorite, în special în condițiile în care aparatul de încălzire pare să funcționeze normal, pot semnala probleme de evacuare care afectează procesul de ardere și transferul termic.

Și în aceste situații este necesară consultarea cu un specialist autorizat, care poate identifica și soluționa problema, sau, recomanda instalarea unui sistem cos de fum nou..

Vârsta sistemului și tehnologia depășită

Coșurile cu vârsta de peste 25-30 ani, indiferent de starea aparentă, pot prezenta riscuri ascunse și eficiență redusă comparativ cu standardele moderne. Materialele și tehnicile de construcție vechi nu mai corespund cerințelor actuale de siguranță și eficiență.

De asemenea lipsa certificărilor și conformității cu standardele actuale de siguranță poate crea probleme legale și de asigurare. Așadar iată încă un semn clar că e nevoie să treci la un cos fum inox.

Costuri mari de întreținere și reparații

Când costurile anuale de întreținere depășesc 15-20% din prețul unui sistem nou, e semn clar că e nevoie să faci un upgrade, altfel îți va fi din ce în ce mai greu să găsești piese de schimb specialiști pentru reparații.

Ce cos de fum să alegi?

Dacă ai ajuns la concluzia că înlocuirea coșului vechi este iminentă, atunci un cos fum inox reprezintă soluția modernă și mult mai eficientă.

Inox este un material cu rezistență superioară la coroziune, temperaturi extreme și agenți chimici agresivi din gazele de ardere. Spre deosebire de coșurile din cărămidă care se deteriorează în timp, sistemele moderne de cosuri de fum inox funcționează impecabil ani la rând, eliminând costurile frecvente de reparații.

Sistemele din inox sunt disponibile în diverse configurații - cu perete simplu pentru aplicații interioare protejate sau cu perete dublu izolat pentru instalații exterioare sau condiții exigente. Acestea sunt modulari și pot fi configurate după cerințele specifice ale fiecărei instalații.

Deși investiția inițială poate părea substanțială, beneficiile pe termen lung - siguranță, eficiență, durabilitate și costuri reduse de întreținere - justifică pe deplin alegerea unui cos de fum inox modern și performant.