30 de zile de arest preventiv pentru un bărbat care a agresat un polițist din Berbești

Un agent de poliție din orașul Berbești a fost victima unei agresiuni în timpul serviciului, ieri, 12 august. Un bărbat de 40 de ani, din comuna Alunu, care locuiește fără forme legale în Berbești, asculta muzică la volum ridicat, în spațiul public, iar polițiștii au intervenit pentru menținerea liniștii publice. Însă bărbatul – cunoscut cu antecedente penale – a lovit unul dintre polițiști și l-a amenințat cu moartea.

Agresorul a fost imobilizat, încătușat și dus la sediul poliției. El este cercetat pentru ultraj, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, deoarece comportamentul său agresiv a atras indignarea și teama celor care erau prezenți la incident.

De menționat că bărbatul era deja sub control judiciar, măsură dispusă cu o zi înainte, pentru o altă agresiune, comisă pe 7 august 2025.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu a propus arestarea preventivă, iar instanța a admis solicitarea, emițând un mandat pentru 30 de zile.