Strategie sau generozitate? De ce primesti lucruri gratis online?

Eu personal navighez pe internet foarte multe ore pe zi. Asta probabil si din cauza job-ului pe care il am. De multe ori, vad reclame cu o multime de lucruri oferite in mod „gratuit”, inclusiv produse la cumparaturi de o anumite valoare, bonusuri la cazinouri sau jocuri gratuite.

Tipuri de gratuitati online

De-a lungul timpului, am observat mai multe tipuri de gratuitati online. Iata cateva dintre ele:

Livrare gratuita – de foarte multe ori, mi se oferea livrare gratuita pentru un anumit produs, daca respecta suma minima pentru comanda. Am observat acest lucru mai ales la platformele pe care nu comandasem pana atunci sau la care nu detineam un cont de utilizator Perioada de testare – mie imi place sa urmaresc filme si seriale direct din confortul casie. Am abonament la mai multe platforme de streaming online, insa in momentul in care pe piata din Romania au aparut si altele, am putut observa reclame in care mi se acorda o perioada gratuita de testare. De exemplu, cand a aparut SkyShowtime Aplicatii gratis – cum sunt pasionat de fotografie, am cautat de multe ori aplicatii pentru editat gratuite. In timp ce exista o multime de aplicatii dedicate care iti solicita un abonament pentru a beneficia de toate functionalitatile, in magazinele de descarcare exista si aplicatii complet gratuite Bonusuri la cazinouri – chiar daca nu sunt atras extraordinar de mult de jocuri de noroc, recunosc ca am conturi de joc la mai multi operatori din Romania. Asta deoarece ei ofera bonusuri fara depunere pentru clienti noi. Un bonus fara depunere iti ofera sansa de a juca gratuit la un cazino, fara ca tu sa depui o suma de bani de la tine din buzunar. Tocmai din aceasta cauza mi-am deschis un cont la toate cazinourile care ofera o astfel de promotie. Operatorii ofera gratuitati sub diverse forme: rotiri gratuite, bani bonus sau freebet-uri.

Care este interesul din spatele unei oferte gratuite?

Cred ca iti poti da seama singur care este interesul din spatele unei oferte gratuite. Recunosc ca si eu sunt atras de gratuitati, astfel ca, atunci cand vad o posibila oferta buna, incerc sa profit la maxim de ea.

Totusi, in spatele unei oferte gratuite se afla un interes destul de clar din partea unei companii sau a unei platforme online. Acela de a atrage clienti noi sau de a-i retine pe cei existenti.

Un alt motiv pentru care multe companii ofera produse gratuite este cel de fidelizare. Daca este un produs nou aparut pe piata, de multe ori esti sceptic in a-l comanda si in a-l folosi, deoarece nu stii foarte multe lucruri despre el. Lucrurile se schimba in momentul in care il primesti gratuit. Este un beneficiu si pentru companii: daca esti multumit de produs, exista o sansa destul de mare sa-l comanzi in viitor sau sa-l recomanzi altor persoane.

Daca tot vorbeam de cazinouri online mai devreme in acest articol, iti recomand sa citesti articole informative despre bonusurile fara depunere oferite de acestea. De multe ori, unele cazinouri online din Romania ofera bonusuri fara depunere si pentru clientii deja activi. Asta deoarece industria devine din ce in ce mai competitiva, iar in cazul in care platforma nu ofera beneficii pentru clienti, acestia se vor orienta catre altele, cu bonusuri mai atragatoare.

Ce trebuie sa stii inainte sa profiti de ceva gratis online

Beneficiile pe care le obtii cu ceva gratis exista, insa ele vin si cu dezavantaje. O sa vorbesc atat despre ofertele de la cazinourile online cat si de la diferiti comercianti:

Citeste mereu termenii si conditiile unei oferte – chiar daca un cazino online iti ofera de exemplu un bonus fara depunere, asta nu inseamna ca nu trebuie sa indeplinesti anumite conditii. Sau nu inseamna ca, daca ai castigat o suma de bani dupa utilizarea acestuia, o poti retrage instant. Foarte multe oferte fara depunere vin la pachet cu conditii de rulaj atasate. Asta inseamna ca, pentru a putea retrage castigul obtinut, trebuie sa-l rulezi de un anumit numar de ori inainte. Daca faci o retragere inainte de indeplinirea conditiilor de rulaj, vei pierde castigurile obtinute Acorda o atentie deosebita ofertelor de la platforme necunoscute – unele platforme online pot fi create cu scopul de a colecta date si nimic mai mult. Asigura-te ca oferta este reala, ca au mai profitat si alti oameni de ea si ca platforma este sigura pentru a introduce date confidentiale Verifica securitatea site-ului – atunci cand vrei sa incasezi o oferta si ti se cer date personale, iti recomand sa verifici adresa web a site-ului. Daca incepe cu „https”, asta inseamna ca site-ul este securizat, iar datele sunt criptate. Daca site-ul incepe cu „http”, site-ul nu este securizat, iar riscul ca datele tale sa fie interceptate este destul de mare.

Concluzie

In concluzie, ofertele gratuite sunt reale si reprezinta atat o oportunitate pentru client, cat si o strategie pentru comerciant. Asadar, poti obtine ceva gratuit fara ca tu sa platesti, indiferent ca vorbim de un bonus la casino, o livrare gratuita sau o mostra de produs.

Totusi, nu este vorba de generozitate pura, ci de o metoda de marketing si publicitate.