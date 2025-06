Prefectura Vâlcea blochează debranșările de la sistemul centralizat! CET Govora anunță investiții de amploare. Debranșările sunt ilegale!

joi, 19 iunie 2025

COMUNICAT - CET Govora

Avand în vedere numarul mare de solicitari de debransare de la sistemul centralizat, primite in ultima perioda, dorim sa va atragem atentia asupra unor aspecte importante:

Hotararea Consiliului Local nr. 168/11.06.2025, privind eliminarea a 6 zone unitarea de incalzire, care ar permite debransarea locuitorilor din aceste zone, este suspendata ca urmare a demersurilor intreprinse de Institutia Prefectului, in urma sesizarii unor elemente de neconformitate in adoptarea acestei hotarari.

Consiliul Județean Vâlcea are in derulare, prin programul “Termoficare”, proiectul „Modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Râmnicu Vâlcea”, care constă în construirea unei noi unități de producere a energiei, care să înlocuiască actuala centrală bazată pe cărbune cu o centrală de cogenerare pe gaz natural.

Pentru a inlocui cat mai rapid capacitatile de producere pe baza de carbune de la CET Govora, care sunt incluse in programul de inchidere in conformitate cu OUG 108/2022, noua centrala a fost conceputa in doua etape distincte, astfel incat sa se asigure intr-un termen scurt furnizarea agentului termic in Municipiul Ramnicu Valcea.

In prima etapa se vor pune in functiune 4 cazane cu apa fierbinte iar in etapa a doua, pentru a se realiza un randament maxim al acestui proiect, se vor pune in functiune 5 motoare termice cu putere de 10,4 MW electrici fiecare, astfel incat prin producerea si vanzarea de energie electrica sa poate fi scazut pretul pentru energia termica livrata consumatorilor.

Legea 121/2014 privind eficienta energetica, care prevede contorizarea individuala la toate imobilele de tip condominiu, conditie obligatorie din data de 01.01.2026, va permite repartizarea corecta, in functie de consumul individual, a costurilor cu energia termica in scopul incalzirii pentru apartamente, pentru apa calda menajera si pentru spatiile comune.

In conditiile in care nu sunt contorizari individuale, proprietarii de apartamente bransati la reteaua de termoficare suporta toate costurile pentru spatiile comune si pierderile, ajungand in final sa plateasca facturi exorbitante, deoarece cei debransati nu platesc aceste costuri comune, cum este legal si corect.

Cu toate acestea, trebuie luat in consideratie faptul ca CET Govora are printre cele mai mici preturi de producere, transport si distributie a energiei termice din tara, ca urmare a eforturilor permanente facute pentru reducerea schemei de personal, a pierderilor, a costurilor cu reparatiile si materiile prime.

Avand in vedere politica Uniunii Europene de tranzitie catre surse de energie mai curate și pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, rezulta ca sistemul centralizat este singura solutie pe termen lung pentru incalzirea populatiei deoarece:

Prin directiva UE nr. 2024/1275 se interzice, incepand cu 01 Iulie 2025, acordarea de subventii de catre autoritatile publice locale pentru montarea centralelor termice de apartament.

Incepand cu anul 2027 se vor plati emisiile de CO2 la arderea gazului in centralele de apartament, ceea ce va duce la o crestere a costurilor cu incalzirea cu aproximativ 30%;

Incepand cu anul 2030 se interzice montarea de centrale de apartament in imobilele nou construite, acestea fiind racordate la sistem centralizat, sau in lipsa acestuia avand centrale de scara sau de imobil;

Incepand cu anul 2040 se interzice comercializarea centralelor de apartament pe gaz iar tinand cont ca orice centrala are o anumita durata de viata, va fi imposibila inlocuirea acestora.

Consideram ca printr-un efort comun, al autoritatilor locale si judetene, al CET Govora si al asociatiilor de locatari se poate dezvolta un sistem centralizat durabil, modern si eficient de termoficare.

Cu deosebită considerație,

Administrator Judiciar, Administrator Special,

EURO INSOL SPRL Ștefan PRALĂ

Director General,

Ion ROESCU