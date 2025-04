Sute de locuri de muncă vacante în județul Vâlcea!

vineri, 18 aprilie 2025

NR CRT DENUMIRE OCUPATIE DENUMIRE ANGAJATOR NR LOC NR.TELEFON VALABILITATE

1 ADMINISTRATOR IMOBILE ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR - 9 1 0773867185 30.04.2025

2 AGENT DE SECURITATE DELGUARD SRL 20 0752029201 30.04.2025

3 AGENT DE SECURITATE PORCELLINO GRASSO SRL 1 0735789626 21.04.2025

4 AGENT DE SECURITATE DEDEMAN SRL 1 0234513330 02.05.2025

5 AGENT DE VÂNZARI FILIP DECOR S.R.L. 1 0742431909 30.04.2025

6 AGENT DE VÂNZARI FOREXIM SA 2 0747286625 23.07.2025

7 AJUTOR BUCATAR OMICRON SRL 2 0250775112 21.05.2025

8 AJUTOR BUCATAR RAFI SI GABY SRL 4 0250750107 31.07.2025

9 AJUTOR BUCATAR CASA HOREZEANA SRL 1 0726103163 13.06.2025

10 AJUTOR BUCATAR EUROPA 15 A 1 0754436947 20.04.2025

11 AJUTOR BUCATAR ALIROMAND SRL 5 0744579456 30.04.2025

12 AJUTOR BUCATAR ANTOCOS AUTO 2 0744187652 07.05.2025

13 AJUTOR BUCATAR OLANESTI RIVIERA SA 3 0250775047 12.12.2025

14 AJUTOR BUCATAR LUCICORICOM SRL 2 0757762291 15.05.2025

15 AJUTOR BUCATAR PROFI PARTY RENTALS 6 0721833228 12.12.2025

16 AJUTOR OSPATAR OMICRON SRL 2 0250775112 21.05.2025

17 AMBALATOR MANUAL NORDIC IMPEX SRL 1 0250745192 18.06.2025

18 ARHIVAR MINET SA 3 0250737473 31.12.2025

19 ARHIVAR MINET CONF SRL 4 0250733677 31.12.2025

20 ASISTENT DE CERCETARE ÎN FIZICA I.C.S.I. 2 0250732744 15.05.2025

21 ASISTENT MEDICAL BALNEO BARRECO LARY SRL 2 0740154393 01.07.2025

22 ASISTENT MEDICAL BALNEO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 1 0250743701 05.05.2025

23 ASISTENT MEDICAL GENERALIST DIMA ELENA CARMEN C.M.I. 1 0759174825 26.04.2025

24 ASISTENT MEDICAL GENERALIST SPITALUL ORASENESC HOREZU 1 0250860620 28.04.2025

25 ASISTENT MEDICAL GENERALIST SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 6 0250743701 05.05.2025

26 ASISTENT MEDICAL GENERALIST SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 1 0250743701 24.04.2025

27 ASISTENT MEDICAL GENERALIST SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 1 0250743701 24.04.2025

28 ASISTENT MEDICAL GENERALIST SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 6 0250743701 24.04.2025

29 ASISTENT MEDICAL LABORATOR SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 1 0250743701 05.05.2025

30 ASISTENT MEDICAL SPECIALIZAT BARRECO LARY SRL 2 0740154393 30.06.2025

31 ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR FUNDATIA INIMA PENTRU INIMA 1 0721261815 30.04.2025

32 BARMAN OMICRON SRL 2 0250775112 21.04.2025

33 BRANCARDIER SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 1 0250743701 05.05.2025

34 BRUTAR PANVIL PAN S.R.L. 1 0769219102 28.05.2025

OFERTA LOCURILOR DE MUNCA DECLARATE VACANTE IN PLATFORMA PULS LA DATA DE 16.04.2025

35 BUCATAR OMICRON SRL 2 0250775112 21.05.2025

36 BUCATAR BARRECO LARY SRL 2 0740154393 30.06.2025

37 BUCATAR EUROPA 15 A 1 0754436947 20.04.2025

38 BUCATAR ANTOCOS AUTO 2 0744187652 07.05.2025

39 BUCATAR OLANESTI RIVIERA SA 2 0250775047 12.12.2025

40 BUCATAR SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 1 0250743701 05.05.2025

41 BUCATAR PROFI PARTY RENTALS 2 0721833228 12.12.2025

42 CAMERISTA HOTEL OMICRON SRL 2 0250775112 21.05.2025

43 CAMERISTA HOTEL ALIROMAND SRL 6 0744579456 30.04.2025

44 CARTONAGIST CONPHYS 3 0250733323 07.07.2025

45 CASIER ALTEX ROMANIA SRL 1 0744551424 09.05.2025

46 CIONTOLITOR TRANSATOR CARNE DIANA SRL 7 0250749540 01.05.2025

47 COFETAR GELI SRL 2 0728851293 17.04.2025

48 CONDUCATOR AUTO TRANSPORT MARFURI DAMILA SRL 9 0250702017 31.12.2025

49 CONDUCATOR AUTO TRANSPORT MARFURI DENSYNA TRANSPORT SRL 8 0767171482 30.04.2025

50 CONDUCATOR AUTO TRANSPORT MARFURI REIMAR CONSTRUCT S.R.L. 1 0757986330 17.04.2025

51 CONDUCATOR AUTO TRANSPORT MARFURI AURSPEED S.R.L. 1 0748504870 31.05.2025

52 CONDUCATOR AUTO TRANSPORT MARFURI D.R.B CONSTRUCT S.R.L. 1 0742392365 19.04.2025

53 CONDUCATOR AUTO TRANSPORT MARFURI WISE PAVAJE SRL 2 0744509151 24.06.2025

54 CONDUCATOR AUTO TRANSPORT MARFURI BADCOM SRL 1 0746243887 30.08.2025

55 CONDUCATOR AUTO TRANSPORT MARFURI EDITRANS SRL 4 0748303042 30.04.2025

56 CONDUCATOR AUTO TRANSPORT MARFURI MARNA SA 1 0250730320 14.05.2025

57 CONDUCATOR AUTO TRANSPORT MARFURI AVIROM POULTRY S.R.L. 1 0735789626 17.04.2025

58 CONDUCATOR AUTO TRANSPORT MARFURI PIEŢE PREST SA 1 0250732708 29.04.2025

59 CONDUCATOR AUTO TRANSPORT PERSOANE VILTRANS SRL 2 0745641805 04.06.2025

60 CONDUCATOR AUTO TRANSPORT PERSOANE DIANA SRL 2 0250749540 01.05.2025

61 CONDUCATOR AUTO TRANSPORT PERSOANE DACOS SRL 2 0250703777 14.05.2025

62 CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA PRIMARIA MUNICIPIULUI RM VALCEA 1 0250736080 22.04.2025

63 CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT PIEŢE PREST SA 1 0250732708 22.04.2025

64 CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT ANSANTO CONSULT S.R.L. 1 0731353660 31.05.2025

65 CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT LINEST GRUP SRL 1 0742224310 27.04.2025

66 CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT ACB CONTABEXP SRL 1 0744600256 30.04.2025

67 CONTABIL FIVE CONTINENT SRL 1 0728097610 30.04.2025

68 CURIER ALSOMAR URGENT SRL 2 0744958884 12.05.2025

69 DIRECTOR MAGAZIN DIANA COM SRL 2 0250731156 31.05.2025

70 DISPECER DIANA SRL 3 0250749540 01.05.2025

71 DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) COMINCO OLTENIA SA 3 0751283101 31.12.2025

72 DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) LINEST GRUP SRL 3 0742224310 07.05.2025

73 DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) LEMS VÂLCEA S.R.L. 5 0733323330 12.12.2025

74 DULGHER RESTAURATOR SILVIU CONSTRUCT SRL 5 0724782948 20.04.2025

75 DULGHER RESTAURATOR MARIDOR TRANSPORT SRL 2 0730008715 28.04.2025

76 ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII PCI PIPES SYSTEMS SRL 2 0758107927 14.05.2025

77 ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII MARIDOR TRANSPORT SRL 2 0730008715 28.04.2025

78 ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII AVIROM POULTRY S.R.L. 1 0735789626 17.04.2025

79 ELECTRICIAN EXPLOATARE HIDROELECTRICA SA BUCURESTI 1 0250735230 25.04.2025

80 ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII ELGIMAR ELECTRIC S.R.L. 8 0728314182 18.04.2025

81 ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII SIR DC S.R.L. 1 0748949755 18.04.2025

82 ELECTRICIAN MONTATOR UNCLE SAM SERVICE SRL 1 0250734573 25.04.2025

83 EXPERT ACHIZITII PUBPLICE I.C.S.I. 2 0250732744 24.04.2025

84 FEMEIE DE SERVICIU CLINICA ERHAN START SMILE S.R.L. 1 0744864329 17.04.2025

85 FEMEIE DE SERVICIU ANTOCOS AUTO 1 0744187652 07.05.2025

86 FEMEIE DE SERVICIU DIANA SRL 5 0250749540 01.05.2025

87 FIERAR BETONIST SILVIU CONSTRUCT SRL 5 0724782948 20.04.2025

88 FIERAR BETONIST COMINCO OLTENIA SA 3 0751283101 31.12.2025

89 FIERAR BETONIST LINEST GRUP SRL 3 0742224310 07.05.2025

90 FIERAR BETONIST D.R.B CONSTRUCT S.R.L. 1 0742392365 19.04.2025

91 FIZIOKINETOTERAPEUT PEDROMED2020 S.R.L. 1 0748292027 05.05.2025

92 FREZOR UNIVERSAL METAL TECHNIKS SRL 1 0250737723 05.05.2025

93 GESTIONAR DEPOZIT DAMILA SRL 1 0250702017 31.12.2025

94 IFRONIST AS TRANS SRL 3 0250738492 30.04.2025

95 IFRONIST FANALEX MEDIA S.R.L. 1 0744705492 25.04.2025

96 IFRONIST MARIDOR TRANSPORT SRL 2 0730008715 28.04.2025

97 INGINER AGRONOM FITOPLANTAGRO SRL 1 0722271302 30.06.2025

98 INGINER CHIMIST CONPHYS 1 0250733323 31.05.2025

99 INGINER CONSTRUCTII RALUNIC SRL 1 0751186640 30.04.2025

100 INGINER ELECTRONIST TRANSPORTURI TELETEKNIKA ENGINEERING SRL 1 0744512466 30.04.2025

101 INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA DIANA SRL 0 0250749540 01.05.2025

102 INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII I.C.S.I. 1 0250732744 06.07.2025

103 INGINER MASINI-UNELTE METAL TECHNIKS SRL 1 0250737723 05.05.2025

104 INGINER MECANIC METAL TECHNIKS SRL 1 0250737723 05.05.2025

105 INGINER MECANIC VILMAR SA 2 0250703800 30.04.2025

106 INGINER MECANIC TERMOREP SRL 2 0250737308 30.04.2025

107 INGINER MECANIC FIVE CONTINENT SRL 1 0728097610 30.04.2025

108 INGINER PRODUCTIE TERMOREP SRL 1 0250737308 30.04.2025

109 INGINER PRODUCTIE FIVE CONTINENT SRL 1 0728097610 30.04.2025

110 ÎNGRIJITOARE SPITALUL ORASENESC HOREZU 2 0250860620 25.04.2025

111 ÎNGRIJITOARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 7 0250743701 05.05.2025

112 ÎNGRIJITOR CLADIRI PRIMARIA MUNICIPIULUI RM VALCEA 1 0250736080 29.04.2025

113 ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE OMICRON SRL 2 0250775112 21.05.2025

114 INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE UNCLE SAM SERVICE SRL 1 0250734573 25.04.2025

115 INSTALATOR SISTEME FOTOVOLTAICE UNCLE SAM SERVICE SRL 2 0250734573 25.04.2025

116 LACATUS CONSTRUCTII METALICE METAL TECHNIKS SRL 1 0250737723 05.05.2025

117 LACATUS MECANIC UZINA MECANICA BABENI SA 5 0373010175 10.09.2025

118 LACATUS MECANIC LINEST GRUP SRL 1 0742224310 31.05.2025

119 LACATUS MECANIC REIMAR CONSTRUCT S.R.L. 1 0757986330 17.04.2025

120 LACATUS MECANIC MARIDOR TRANSPORT SRL 2 0730008715 28.04.2025

121 LACATUS MECANIC AGROSILVIC MARIUS 2 0753903230 08.05.2025

122 LUCRATOR BUCATARIE EUROPA 15 A 1 0754436947 20.04.2025

123 LUCRATOR BUCATARIE SCORILO SRL 2 0744551903 21.04.2025

124 LUCRATOR BUCATARIE ARIS & MILI SRL 3 0769448144 17.04.2025

125 LUCRATOR BUCATARIE BAILE GOVORA S.A. 1 0250770430 16.04.2025

126 LUCRATOR COMERCIAL FITOPLANTAGRO SRL 2 0722271302 25.06.2025

127 LUCRATOR COMERCIAL MATERCOM SALE S.R.L. 4 0774402344 30.04.2025

128 LUCRATOR COMERCIAL DIANA COM SRL 15 0250731156 31.05.2025

129 LUCRATOR GESTIONAR STATIE GABRIELA ANGELICA II 1 0744524652 31.05.2025

130 LUCRATOR GESTIONAR DIANA SRL 6 0250749540 01.05.2025

131 LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE SIEKA GROUP S.R.L. 10 0724997646 31.12.2025

132 LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE PREDCONSULT 3 0721261780 26.09.2025

133 LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE GLOB INVEST MUNTENIA SRL 5 0723741287 31.05.2025

134 MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII CONPHYS 1 0250733323 31.07.2025

135 MANAGER FINANCIAR CONPHYS 1 0250733323 31.07.2025

136 MANAGER ÎN ACTIVITATEA DE TURISM ANTOCOS AUTO 1 0744187652 07.05.2025

137 MANIPULANT MARFURI UZINA MECANICA SA 1 0736778040 21.12.2025

138 MANIPULANT MARFURI BADCOM SRL 1 0746243887 15.09.2025

139 MANIPULANT MARFURI MARNA SA 1 0250730320 30.04.2025

140 MANIPULANT MARFURI MARVI LOGISTIC SRL 1 0753038464 30.04.2025

141 MANIPULANT MARFURI LIFE STORAGE SRL S.R.L. 1 0735232485 01.05.2025

142 MANIPULANT MARFURI DIANA COM SRL 20 0250731156 31.05.2025

143 MANIPULANT MARFURI DIANA SRL 15 0250749540 01.05.2025

144 MANIPULANT MARFURI SANO VITA SRL 1 0250776333 11.05.2025

145 MASEUR OMICRON SRL 2 0250775112 21.05.2025

146 MASEUR BARRECO LARY SRL 1 0740154393 30.06.2025

147 MASEUR ALIROMAND SRL 4 0744579456 30.04.2025

148 MASINIST BETON ARMAT WISE PAVAJE SRL 6 0744509151 30.06.2025

149 MASINIST LA MASINI DE AMBALAT KETOS PRODUCTION SRL 5 0728156776 30.04.2025

150 MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE UZINA MECANICA BABENI SA 5 0373010175 09.09.2025

151 MASINIST MIXTURI ASFALTICE AS TRANS SRL 1 0250738492 30.04.2025

152 MECANIC AUTO SC DM GOLD PREMIUM S.R.L. 1 0755030388 25.04.2025

153 MECANIC UTILAJ PCI PIPES SYSTEMS SRL 2 0758107927 14.05.2025

154 MECANIC UTILAJ MARIDOR TRANSPORT SRL 2 0730008715 28.04.2025

155 MEDIC PRIMAR SPITALUL ORASENESC HOREZU 3 0250860620 17.04.2025

156 MEDIC PRIMAR PRIMARIA MUNICIPIULUI RM VALCEA 1 0250736080 29.04.2025

157 MONTATOR ELEMENTE BETON ARMAT WISE PAVAJE SRL 8 0744509151 31.08.2025

158 MONTATOR SUBANSAMBLE VEROTHERM S.R.L. 18 0756138473 09.05.2025

159 MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA AGRO HOLDING DRĂGĂŞANI S.R.L. 10 0250746131 30.04.2025

160 MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA PIEŢE PREST SA 1 0250732708 28.04.2025

161 MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALARE LEMS VÂLCEA S.R.L. 12 0733323330 12.12.2025

162 MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 1 0250743701 24.04.2025

163 MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLARE AS TRANS SRL 2 0250738492 30.06.2025

164 MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLARE VEROTHERM S.R.L. 47 0756138473 09.05.2025

165 MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLARE ALPCONSTRUCT SRL 5 0740132263 31.05.2025

166 MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLARE DANCONSTRUCT SRL 2 0769259692 17.06.2025

167 MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLARE LINEST GRUP SRL 5 0742224310 11.06.2025

168 MUNCITOR NECALIFICAT LA DRUMURI AS TRANS SRL 12 0250738492 30.06.2025

169 MUNCITOR NECALIFICAT LA DRUMURI REIMAR CONSTRUCT S.R.L. 5 0757986330 17.04.2025

170 MUNCITOR NECALIFICAT LA DRUMURI MARIDOR TRANSPORT SRL 2 0730008715 26.04.2025

171 MUNCITOR NECALIFICAT LA DRUMURI LIFE STORAGE SRL S.R.L. 1 0735232485 01.05.2025

172 MUNCITOR NECALIFICAT LA DRUMURI DIANA SRL 3 0250749540 01.05.2025

173 MUNCITOR NECALIFICAT LA DRUMURI START CAR SERVICE SRL 1 0724531566 20.04.2025

174 OPERATOR LA FABRICAREA MEZELURILOR DIANA SRL 7 0250749540 01.05.2025

175 OPERATOR LA MASINA DE ETICHETAT DIANA SRL 9 0250749540 01.05.2025

176 OPERATOR LA MASINI-UNELTE SANO VITA SRL 1 0250776333 11.05.2025

177 OPERATOR LA MASINI-UNELTE VILMAR SA 20 0250703800 30.06.2025

178 OPERATOR LA MASINI-UNELTE METAL TECHNIKS SRL 2 0250737723 05.05.2025

179 OPERATOR MASE PLASTICE PCI PIPES SYSTEMS SRL 4 0758107927 28.05.2025

180 OPERATOR MASE PLASTICE VEROTHERM S.R.L. 6 0756138473 09.05.2025

181 OPERATOR MASE PLASTICE SMART ECO INDUSTRY SRL 2 0751959701 31.12.2025

182 OPERATOR MASE PLASTICE VEROTHERM S.R.L. 17 0756138473 09.05.2025

183 OPERATOR RECOLTARE TOALETARE ARBORI PIEŢE PREST SA 2 0250732708 28.04.2025

184 OSPATAR (CHELNER) OMICRON SRL 2 0250775112 21.05.2025

185 OSPATAR (CHELNER) FLORION COMPANY SRL 2 0744708717 01.06.2025

186 OSPATAR (CHELNER) BARRECO LARY SRL 2 0740154393 30.06.2025

187 OSPATAR (CHELNER) RAFI SI GABY SRL 4 0250750107 31.05.2025

188 OSPATAR (CHELNER) ALIROMAND SRL 4 0744579456 30.04.2025

189 OSPATAR (CHELNER) ANTOCOS AUTO 1 0744187652 07.05.2025

190 OSPATAR (CHELNER) PROFI PARTY RENTALS 2 0721833228 12.12.2025

191 PARINTE SOCIAL FUNDATIA INIMA PENTRU INIMA 3 0721261815 30.04.2025

192 PATISER P.A.N. Crețeni 1 0762387778 24.04.2025

193 PATISER GELI SRL 3 0728851293 17.04.2025

194 PIROTEHNICIAN UZINA MECANICA BABENI SA 4 0373010175 10.09.2025

195 PROGRAMATOR FABRICATIE TERMOREP SRL 1 0250737308 30.04.2025

196 PSIHOLOG PSIHOLOGIE CLINICA CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOG 1 0722428913 31.05.2025

197 PSIHOLOG PSIHOLOGIE CLINICA FUNDATIA INIMA PENTRU INIMA 1 0721261815 30.04.2025

198 RECEPTIONER DE HOTEL BARRECO LARY SRL 2 0740154393 30.06.2025

199 REPREZENTANT COMERCIAL SMART ECO INDUSTRY SRL 10 0751959701 31.12.2025

200 SALVATOR LA STRAND OMICRON SRL 2 0250775112 21.05.2025

201 SECRETARA TOPO ELITE TEAM 1 0754438920 17.04.2025

202 SEF SECTIE DIANA SRL 2 0250749540 01.05.2025

203 SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE SMART ECO INDUSTRY SRL 2 0751959701 06.01.2026

204 SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE NORDIC IMPEX SRL 1 0250745192 18.06.2025

205 SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE AURSPEED S.R.L. 1 0748504870 31.05.2025

206 SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE CARBON ASSET MANAGEMENT S.R.L. 5 0741741201 30.04.2025

207 SORTATOR PRODUSE RORIV TEAM CONCEPT S.R.L. 2 0743512550 30.04.2025

208 SPALATOR VEHICULE FLORION COMPANY SRL 2 0744708717 01.06.2025

209 SPECIALIST MARKETING DIANA SRL 1 0250749540 01.05.2025

210 STIVUITORIST PCI PIPES SYSTEMS SRL 1 0758107927 12.05.2025

211 STIVUITORIST WISE PAVAJE SRL 2 0744509151 24.06.2025

212 STIVUITORIST NORDIC IMPEX SRL 1 0250745192 01.05.2025

213 STIVUITORIST MARNA SA 1 0250730320 11.05.2025

214 STIVUITORIST SANO VITA SRL 1 0250776333 11.05.2025

215 SUDOR FOREXIM SA 1 0747286625 04.05.2025

216 SUDOR METAL TECHNIKS SRL 1 0250737723 05.05.2025

217 SUDOR REIMAR CONSTRUCT S.R.L. 1 0757986330 17.04.2025

218 SUDOR MARIDOR TRANSPORT SRL 2 0730008715 28.04.2025

219 SUDOR AGROSILVIC MARIUS 2 0753903230 08.05.2025

220 SUPRAVEGHETOR JOCURI (CAZINO) MAX BET SRL 1 0314052949 01.05.2025

221 TÂMPLAR UNIVERSAL PIEŢE PREST SA 1 0250732708 28.04.2025

222 TÂMPLAR UNIVERSAL LEMS VÂLCEA S.R.L. 8 0733323330 12.12.2025

223 TEHNICIAN CHIMIST CONPHYS 1 0250733323 31.07.2025

224 TEHNICIAN ELECTROMECANIC KETOS PRODUCTION SRL 1 0728156776 30.04.2025

225 TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN SIR DC S.R.L. 0 0748949755 17.04.2025

226 TEHNICIAN MECANIC BUS GLASS SRL 2 0250737742 17.04.2025

227 TEHNICIAN RETELE DE TELECOMUNICATII TELETEKNIKA ENGINEERING SRL 1 0744512466 30.04.2025

228 TINICHIGIU CAROSIER BUS GLASS SRL 2 0250737742 17.04.2025

229 UCENIC CREATOR GROUP INTERNAŢIONAL SRL 1 0768403566 28.04.2025

230 VÂNZATOR PANVIL PAN S.R.L. 1 0769219102 24.07.2025

231 VOPSITOR INDUSTRIAL VEROTHERM S.R.L. 12 0756138473 09.05.2025

232 ZIDAR ROSAR-TENCUITOR FOREXIM SA 1 0747286625 04.05.2025

233 ZIDAR ROSAR-TENCUITOR LINEST GRUP SRL 3 0742224310 07.05.2025

234 ZIDAR ROSAR-TENCUITOR DANCONSTRUCT SRL 2 0769259692 17.06.2025

235 ZIDAR ROSAR-TENCUITOR RALUNIC SRL 20 0751186640 30.04.2025

236 ZUGRAV ABIGAZ S.R.L. 10 0723398002 18.04.2025