vineri, 11 aprilie 2025

Sentință definitivă: Romprest Energy rămâne operatorul legal pentru serviciul de salubrizare. ADI și Primăria Râmnicu Vâlcea, avertizate cu privire la faptele penale

Către: UAT RAMNICU VALCEA

PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA, Str. General Praporgescu nr. 14 Râmnicu Vâlcea, Cod 240182

DIRECTIA DEZVOLTARE LOCALA

Spre stiinta: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR DIN JUDETUL VALCEA, Str. General Praporgescu nr. 1, Râmnicu Vâlcea

Subscrisa ROMPREST ENERGY SRL, cu sediul în Bucuresti, Sector 1, B-dul Poligrafiei nr. 1C, etaj 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/392/16.01.2012, cod unic de înregistrare RO 22762023, e-mail [email protected], tel.: +4 021 232 21 23, fax: +4 021 232 21 21 reprezentată legal prin Nicolae–Cristinel Marinescu - Administrator, în calitate de Operator în Contractul de Delegare nr. 23205 din 26.06.2015, încheiat cu Municipiul Râmnicu Vâlcea,

Urmare a adresei dumneavoastră nr. 13876/10.04.2025 va transmitem prezenta

NOTIFICARE

Prin care va comunicam ca, prin Sentinta nr. 110, pronuntata in Sedinta publica din 27 martie 2025 in Dosarul nr. 105/46/2025, Curtea de Apel Pitesti a anulat definitiv procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractului avand ca obiect “Delegarea gestiunii activitatilor de colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare; operare a centrelor de colectare prin aport voluntar a deseurilor de la persoanele fizice; transfer al deseurilor municipale in statiile de transfer si operarea statiilor de transfer, sortarea deseurilor de hartie, carton, metal, plasitic si sticla colecatte separat din deseurile municipale in statii de sortare de la Brezoi, Raureni si Roesti si tratare aeroba a biodeseurilor colectate separat in instalatie de compostare Raureni si tratare aeroba a biodeseurilor colectate separat in instalatie de compostare de la Raureni.”.

Pe cale de consecinta, contractul nr. 118/06.03.2025 incheiat in baza acestei proceduri a incetat de drept, in conformitate cu art. 31 care prevede in mod expres că:

“(1) In situatia in care se va pronunta o hotarare judecatoreasca pronuntata in dosarul nr. 105/46/2025 aflat pe rolul Curtii de Apel pitesti care va avea efecte asupra procedurii de negociere fara publicare prealabila..., aceste efecte se vor rasfrange direct asupra prezentului contract, prin incetarea si/sau suspendarea acestuia, fara inteventia instantelor de judecata.”

Mai facem precizarea ca acest contract, in virtutea constatarilor instantei este NUL de drept, fiind un act subsecvent procedurii ANULATE.

În acest context este absolut irelevant faptul că operatorul cu care a fost încheiat Contractul nr.118/06.03.2025 „intenționează să înceapă activitatea de Colectare și transport a deșeurilor municipale pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea de la jumatatea lunii aprilie” , Ordinul de începere a serviciului nr. 174/04.04.2025, fiind un act subsecvent contractului, este de asemenea NUL, iar, ca și contractul, din punct de vedere legal, acest ordin nu există.

Pe cale de consecință, notificarea dumneavoastră privind încetarea Contractului nr. 23205 din 26.06.2015, este lipsită de temei și nu poate produce niciun efect juridic, fiind caduca.

Modalitatea in care a actionat Asociația de dezvoltare intercomunitară este una care demonstreaza abuzul de drept vadit, de natura a afecta drepturile si interesele legitime ale subscrisei, recunoscute implicit prin constatarea legitimitatii pozitiei noastre procesuale de catre instanta Curtii de Apel Bucuresti in dosarul antereferentiat. Vă solicităm insistent să nu vă asociați acestor acțiuni!

Reaua-credinta este evidenta in conditiile in care, din analiza continutului prevederilor Contractului nr. 118/06.03.2025 si art. 31reiese fara putita de tagada ca:

-incheierea contractului este afectată de conditia rezolutorie determinata de efectele solutiei definitive pronuntate in Dosarul cu nr. 105/46/2025, contract care a incetat de drept la data ramanerii definitiveacestei hotarari, ca urmare a solutei de admitere a cererii de anulare a procedurii prin care a fost atribuit;

-incetarea contractului este una de drept, opereaza de iure si de plano prin efectul acestei hotatari judecatoresti, ceea ce impiedica continuarea raportului juridic si orice prestatie asumata cu noul operator in baza procedurii de achizitie anulata;

Hotararea definitiva antementionta va este direct opozbila, motiv pentru care, va aflati in culpa in relatie cu subscrisa, sens in care nu puteti solicita subscrisei sa se desisteze din prestarea serviciului de salubritate care trebuie asigurat in conditii de continuitate si nici nu sunteti indrituiti a notifica incetarea contractului subscrisei, in dispretul vadit al Sentintei definitive nr. 110, pronuntata in Sedinta publica din 27 martie 2025 a Curții de Apel Pitesti

Contractul nostru este pe deplin valabil, este în derulare și va continua până la momentul la care serviciul va fi delegat printr-o procedură legală de licitație deschisă, așa cum a fost prelungit prin Actul adițional nr. 4 la Contract.

Precizam ca, in temeiul art.246 si art.286 Cod Penal, incalcarea Hotararilor judecatoresti definitive precum si emiterea de documente subsecvente unor contracte nule de drept, așa cum a procedat asociația de dezvoltare cu intercomunitară, cu nerespectarea prevederilor legale si contractuale in materia achizitiilor publice intruneste conditia tipicitatii obiective si subiective a infractiunilor de abuz in serviciu si nerespetarea hotatarilor judecatoresi, in concurs, sens in care, in ipoteza in care veti desconsidera efectele definitive ale Sentintei nr. 110 pronuntata in Sedinta publica din 27 martie 2025 in Dosarul nr. 105/46/2025 și veti obstacula prestarea serviciului de salubritate de catre subscrisa, actele si faptele materiale vor avea un caracter continuat, și ne vom vedea obligați la sesizarea organele de urmarire penala competente.

Daca nu este restabilita ordinea de drept in cel mai scurt timp, respectiv daca nu se procedeaza la anularea tuturor actelor incheiate cu incalcarea prevederilor legale, ne rezervam dreptul de a sesiza institutiile abilitate cu privire la incalcarile mentionate supra, care au drept autori emitentii si semnatarii tuturor actelor care au fost incheiate in baza unui contract nul de drept si care au survenit ulterior pronuntarii de catre Curtea de Apel Pitesti a Sentintei nr. 110 pronuntata in Sedinta publica din 27 martie 2025 in Dosarul nr. 105/46/2025. Vă solicităm să nu vă asociați acțiunilor întreprinse de ADI și să vă desistați față de cele la care, în condițiile unor informări incorecte sau trunchiate, ați fost asociați, câtă vreme efectele acelor acte încă nu s-au produs.

Cu stima,

ADMINISTRATOR,

MARINESCU NICOLAE CRISTINEL