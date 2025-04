Cristian Buican: Cum și-a construit liderul PNL Vâlcea un mic imperiu agricol și forestier sub protecția funcției publice

sâmbătă, 26 aprilie 2025

Afacerile deputatului liberal Cristian Buican: cum se intersectează politica și business-ul agricol în județul Vâlcea

De Tiberiu Pîrnău

Deputatul PNL Cristian Buican, lider influent al liberalilor vâlceni și președinte al Filialei PNL Vâlcea s​i-a construit în paralel cu cariera politică un adevărat imperiu în zona agricolă, forestieră, zootehnică și alimentară a județului. Analiza documentelor oficiale scoate la iveală un model de afaceri în care funcțiile politice, achizițiile de terenuri agricole ​și fondarea de firme interconectate se împletesc, ridicând întrebări legitime despre conflictul de interese și despre folosirea puterii politice în interes personal.

LOVAGRO SRL — afacerea de familie

Cristian Buican deține 90% din LOVAGRO SRL​, o societate înființată în 2015​, cu sediul în satul Pripoare, comuna Perișani, județul Vâlcea. Principalul obiect de activitate al firmei este creșterea ovinelor și caprinelor​. LOVAGRO a avut în 2022 o cifră de afaceri de peste 1,67 milioane lei și un profit net de aproape 300.000 lei, cu 10 angajați​.

Însă expansiunea LOVAGRO nu s-a realizat doar prin activitate curentă. În 2022, firma a contractat două credite importante de la Raiffeisen Bank, garantate prin ipoteci mobiliare în valoare de peste 700.000 lei​, inclusiv pentru echipamente de abatorizare porcine și ovine. Aceste investiții sugerează extinderea afacerii către procesarea cărnii și dezvoltarea unei capacități integrate de producție și procesare.

De la LOVAGRO la DENDROS — rețeaua de firme

În paralel, o altă firmă din portofoliul familiei Buican, DENDROS SRL, înregistrată în 1998​, operează în domeniul forestier, creșterii bovinelor de lapte și al fabricării produselor lactate​. Firma are sediul tot în Pripoare și a raportat pentru 2022 o cifră de afaceri de 1,87 milioane lei și un profit de peste 220.000 lei​.

DENDROS este controlată de Mihai-Florin Buican​, fratele deputatului. Acesta deține 100% din părțile sociale ale companiei și are calitatea de administrator pe o durată de 99 de ani.

Astfel, din Pripoare, familia Buican administrează un adevărat lanț agroalimentar: de la creșterea animalelor, procesare de carne și lapte, la vânzare directă și export.

Terenuri agricole în expansiune

Declarațiile de avere ale deputatului Buican dezvăluie că acesta a achiziționat din 2015 până în 2022 o serie impresionantă de terenuri agricole și forestiere în localitățile Budești, Perișani și Galicea​, totalizând zeci de hectare.

Această acumulare de terenuri coincide cu extinderea activităților LOVAGRO și DENDROS.

Conflict de interese? Afaceri cu DGASPC Vâlcea!

Deși legea permite parlamentarilor să dețină participații la firme, calitatea de administrator sau implicarea directă în administrarea acestora este interzisă în perioada exercitării mandatului. Cristian Buican nu figurează ca administrator în aceste societăți​, însă rolul său de asociat majoritar și legăturile de familie ridică suspiciuni privind influența exercitată indirect asupra afacerilor.

Deputatul liberal se imparte intre politica si afaceri cu persoane fizice, private, dar si institutii ale statului, dupa cum reiese din cumpararea directa nr. DA32992017 din 7 aprilie 2023, cand Directia Generala de Asistenta Sociala Valcea (condusă la vremea respectivă de liberalul Nicolae Badea!) a achizitionat de la firma S.C. LOVAGRO S.R.L. produse de miel pentru Paste in valoare de 25.960 lei noi. Parlamentarul Buican se ocupa direct de aceasta afacere - numarul de telefon de pe SEAP fiind chiar al politicianului - cioban.

Afacerea de familie construită în jurul lui Cristian Buican reprezintă un exemplu de cum frontiera dintre afaceri și politică devine extrem de subțire într-un județ ca Vâlcea.

Cu ce se mai ocupa Buican... ne spune FEDERATIA PROPRIETARILOR DE PĂDURI SI PĂSUNI DIN ROMÂNIA – NOSTRA SILVA

Dupa cateva initiative legislative esuate ale unor deputati sau ale unor senatori din toate partidele politice, prin care s-a incercat legalizarea instrainarii terenurilor devalmase ale comunitatilor istorice de proprietari, un nou proiect de lege care vrea sa legifereze instrainarea obstilor de mosneni si a composesoratelor risca sa fie adoptat tacit de Senatul Romaniei.

Activitatea de loby a fondurilor de investitii si a samsarilor de paduri a mai gasit o bresa in Parlamentul Romaniei: deputatul PNL de Valcea Cristian Buican. Desi mosnean la randul sau, provenit din nordul judetului Valcea – un teritoriu cu cele mai vechi obsti devalmase din tara, zona pe care o reprezinta si in Parlamentul Romaniei – domnul Cristian Buican a depus o initiativa legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea formelor istorice asociative de proprietate, fara sa consulte comunitatile istorice de proprietari pe care le reprezinta si netinand cont de faptul ca, la nivel national, fiecare zona istorica are un specific propriu in ceea priveste formele istorice de proprietate comuna. Proiectul de lege a mai fost semnat de alti 22 de deputati si senatori PNL – fiind inregistrat la Camera Deputatilor sub nr. BP253/02.04.2014, iar la Senat sub nr. L413/16.06.2014. Proiectul, aparent, vrea sa reglementeze infiintarea, organizarea si functionarea formelor istorice asociative de proprietate. In realitate, nu se urmareste decat legalizarea vanzarii proprietatilor devalmase (art. 24 din proiect), a iesirii din indiviziune, a instrainarii drepturilor in afara membrilor obstii (art. 77, 79, 80) – se renunta, de dragul unor comisioane si profituri imediate la reguli milenare, conscrate de obiceiul vechi al mosnenilor si de toate legiuirile anterioare anului 1948, precum si de legile din perioada 1990-2014. Proiectul de lege a primit aviz negativ de la Comisia pentru agricultura (9.09.2014), Comisia juridica (19.09.2014), Comisia pentru mediu (16.06.2014). Si Consiliul Legislativ a emis tot aviz negativ (14.05.2014), argumentand ca proiectul de lege creeaza paralelisme, dar contine si contradictii in reglementarea pe care o initiaza, pe langa alte numeroase lacune de tehnica legislativa. La sesizarea membrilor Nostra Silva, la 23.09.2014, 15 initiatori si-au retras sustinerea pentru proiectul de lege al lui Cristian Buican. Proiectul de lege a fost pe ordinea de zi a Senatului la 1.10.2014, 9.12.2014 si 15.12.2014, nefiind supus la vot, in conditiile in care termenul pentru adoptare tacita a fost 18.12.2014. Propunerea demagogica a initiatorilor nu reprezinta o imbunatatire a textelor de lege actuale, ci reprezinta o cosmetizare vicleana a legii prin care toti cei amestecati in crima organizata care tine de retrocedarea proprietatii sa se puna la adapost si ar servi, probabil, doar intereselor financiare ale celor care ii sustin pe dinamizatorii acestei initiative legislative. Solicitam Senatului Romaniei respingerea acestui proiect de lege, intrucat nu urmareste un interes general, ci unul particular al intermediarilor de tranzactii imobiliare, al speculantilor si al fondurilor de investitii. Asteptam un raspuns ferm din partea senatorilor: o delimitare de „cozile de topor” care au initiative legislative prin care sa se vanda ceea ce niciodata nu a fost de vanzare: comunitatile istorice de proprietari.

FEDERATIA PROPRIETARILOR DE PĂDURI SI PĂSUNI DIN ROMÂNIA – NOSTRA SILVA

Este foarte posibil ca initiativa deputatului valcean sa nu fie intamplatoare, familia sa avand afaceri grele in domeniul exploatarilor de lemn. In anul 2013, firma Dendros SRL, de la Perisani, a avut o cifra de afaceri de aproape 28 de miliarde lei vechi din activitati forestiere. (sursa: https://www.ecomagazin.ro/noul-calau-al-padurilor-deputatul-cristian-buican/)