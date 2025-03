VIDEO - George Simion a făcut anunțul: Când își vor depune dosarele de candidați el și Ana Maria Gavrilă?

George Simion: "Ne-a luat pe neaștepate ce ne-a pregătit sistemul ca să-l blocheze pe Călin Georgescu, ne așteptam poate la CCR. Eu renunțasem la orice idee de candidatură, însă duminică seară, după decizia BEC, m-a sunat domnul Georgescu și mi-a zis să dăm drumul la semnături. Am întrebat pentru cine? <<Pentru dumnevoastră,>> mi-a răspuns.

Mi-a spus că nu e vorba de persoană, ci de principiu! Am spus clar că îmi scosesem din cap orice idee de a candida, însă discuțiile cu Călin Georgescu și rugămintea colegilor mei m-au făcut să reconsider. Ne-am întâlnit luni și am stabilit ce avem de făcut. Am decis să strângem semnături pentru a susține candidatura noastră. Nu am strâns semnături fără acordul domnului Georgescu. Mâine (joi - N.R.) și poimâine (vineri - N.R.) avem echipe în Piața Constituției și Piața Victorie, dar și în alte locuri din București, există toate informațiile pe pagina noastră.

Dacă ne mișcăm și lumea se mișcă în ritmul ăsta, pentru că este o emulație, sunt cozi la această oră în sediile noastre de partid din țară, ar urma ca eu să-mi depun dosarul vineri la ora 15:00, iar Ana Maria sâmbătă la ora 15:00.

Ponta nu va lua mai mult de 5%, El vrea să acrediteze ideea că ar fi susținut de Statele Unite. El nu este suveranist, nu este din valul MAGA și a făcut afirmații contra acestui curent, nu are legături cu familia Trump, fiind pus la masă de președintele Vucici (Aleksandar Vucici - Serbia), sper ca zvonurile că Ponta si oameni din Statul paralel ar încerca să ne blocheze candidaturile, spre să fie și cred în fairplay".

Declarații Ana Maria Gavrilă

Anca Alexandrescu: De unde v-a venit această pornire, să îl susțineți pe Călin Georgescu? L-ați urmărit? Pentru că nimeni nu îi dădea nicio șansă înainte de turul unu?

Anamaria Gavrilă: Pentru că noi am votat cu inima. Într-adevăr, tehnic am avut și un sondaj intern. Oamenii întrebau pe cine să voteze, dar le spuneam mereu: haideți să votăm cu inima să vedem ce se poate întâmpla. Pentru că de fiecare dată când am mers la vot am votat strategic: Pe X împotriva lui Y.

Anca Alexandrescu: Ați avut o discuție în interiorul partidului?

Anamaria Gavrilă: Da, au fost discuții, eu știam de domnul Călin Georgescu încă din 2019.

Anca Alexandrescu: L-ați cunoscut înainte de alegeri?

Anamaria Gavrilă: L-am cunoscut în cadru normal, în cadru extins cu mai mulți oameni, nu pot să spun că ne cunoaștem personal. Este vorba de principii. Noi am făcut acest video cu 2 săptămâni înainte de alegeri, când domnul Georgescu era în sondaje undeva 3-4%.

Anca Alexandrescu: Mulți spun că ați făcut lucrul acesta ca să creșteți, să pară cumva că sunteți partidul lui Călin Georgescu.

Anamaria Gavrilă: A fost o controversă, dar trebuie să înțelegeți un lucru. Noi am spus întotdeauna la POT, noi dăm 100%. Ce putem face noi acum? Putem să lăsăm această mișcare în aer? Ce putem face: putem strânge semnături, vă rog mergeți pe sieupot.ro. Ne putem pregăti. Putem să găsim candidați, putem să dăm 100%.

Anca Alexandrescu: O perioadă ați stat în diaspora.

Anamaria Gavrilă: 15 ani de zile.

Anca Alexandrescu: De ce v-ați întors în România? Și de ce v-ați întors cu gândul să faceți un partid și să vă implicați în politică?

Anamaria Gavrilă: Eu nu m-am întors niciodată cu gândul de a intra în politică. Eu am lucrat în domeniul imobiliarelor. Am lucrat foarte mult cu administrațiile locale, cu investitori, am lucrat pentru fonduri de investiții comerciale, birouri, logistică, etc, dar am lucrat cu credite neperformante. Adică pe mâna mea ajungeau cele mai deficitare clădiri pe care le puteai avea într-un oraș și trebuia să fii foarte creativ, ce să faci cu ele. Eu așa am fost antrenată - să văd ce pot face cu cel mai rău lucru pe care poți să îl ai pe mâna ta, și asta însemna să mergi să vorbești de la femeia de serviciu a unei clădiri, care știe cel mai mult într-o clădire, până la cel care deține proprietatea și să vezi ce poți realiza cu ceea ce ai. Ei bine, cu viziunea asta am vrut să ajut orașul meu, Deva. Eu de asta am intrat în politică, nu a fost calculat foarte bine. Am zis eu pot să ajut.

Anca Alexandrescu: Și cum ați ajuns să faceți un partid?

Anamaria Gavrilă: Nu este foarte ușor. Mai ales când se atinge pragul de intrare în parlament, de 5%, este aproape imposibil de atins. Dar noi am spus așa: noi trebuie să ajungem cât mai aproape de 5% ca să ducem proiectul mai departe, pentru că în 2028 să intrăm în parlament. Dacă noi ajungem la 3 și 4, putem spune oricui mai avem puțin și intrăm în parlament. Eu am ieșit dintr-un partid și m-am gândit ce are nevoie România. Un partid care adună împreună profesioniștii, oamenii care pot cu adevărat, au o experiență, expertiză.

Anca Alexandrescu: Au fost și la dumneavoastră în partid nume care au apărut în spațiul public cu niște probleme, unele penale, unii cu acuzații destul de grave.

Anamaria Gavrilă: Noi am fost recunoscători pentru oamenii care au venit, pentru că au venit cu o misiune. Este foarte greu să vii într-un partid când acel partid nu are nicio șansă.

Anca Alexandrescu: Dar responsabilitatea unei funcții este să știi să filtrezi, să îți dai seama de oameni.

Anamaria Gavrilă: Când vom avea mai multe resurse, mai mult timp, fiecare om își are rolul lui, fiecare om este bun la ceva.

