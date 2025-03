Chimcomplex în 2024: Rezultate financiare și leadership strategic într-o Europă aflată la răscruce

luni, 3 martie 2025

2024 nu a fost un an ușor. Prețurile mari la energie și gaze au apăsat pe întreaga industrie chimică, iar Chimcomplex nu a fost o excepție. Cu toate acestea, am demonstrat din nou că suntem agili și adaptabili. 82% dintre jucătorii europeni ai industriei chimice au raportat rezultate financiare în pierdere, dar, în ciuda provocărilor, ne-am menținut în top 18% dintre jucătorii profitabili, pentru al treilea an consecutiv.

Veniturile totale au crescut cu 12,6%, ajungând la 1,54 miliarde lei, însă costurile ridicate la materii prime, energie și gaz au redus profitul brut la 14,3 milioane lei. Nu suntem mulțumiți, dar știm exact de ce suntem aici și unde vrem să ajungem.

Planul de Măsuri de Precauție și Dezvoltare Accelerată lansat în aprilie 2024 ca răspuns la evoluțiile nefavorabile și imprevizibile ale mediului de afaceri ne-a permis să optimizăm resursele, să reducem costurile și să accelerăm investițiile strategice. Am luat decizii curajoase: am eficientizat structura administrativă, am crescut producția de produse cu marjă de profit mare și am continuat să investim în independența energetică. În 2025 am trecut în următoarea etapă a acestui plan și suntem optimiști cu privire la rezultatele pe care le vom obține.

Steve Hunt, CEO Chimcomplex: “Nu ne ascundem după cifre. 2024 a fost un test de anduranță pentru întreaga industrie chimică. Ne menținem focusul pentru 2025 cu multe proiecte strategice în dezvoltare. În 2024 am alocat 94,3 milioane lei pentru investiții. Am finalizat prima instalație de trigenerare din Europa din industria chimică, am lansat investiția într-o unitate de producție de poliepoxizi la Onești (prima din România) și am inițiat investiții într-un parc de panouri fotovoltaice (4,6 MW la Râmnicu Vâlcea și 14 MW la Onești) pentru creșterea independenței energetice și lista continuă. Aceste investiții ne vor asigura un avantaj competitiv pentru viitor și ne vor permite să reducem dependența de importuri a României. Asta înseamnă leadership.”

Toate acestea într-un context în care industriile europene se confruntă cu provocări istorice: cerere în scădere, investiții blocate, capacități reduse și prețuri ale gazului în UE de 4-5 ori mai mari decât ale concurenților săi. Între 2023 și 2024, producția manufacturieră a Europei – un sector în care lucrează peste 31 de milioane de persoane – a scăzut cu încă 2,6%. Pentru industria chimică (industria industriilor), gravitatea situației este evidentă: peste 11 milioane de tone de capacitate au fost închise, afectând 21 de țări din Uniune.

Chimcomplex nu doar că s-a adaptat, dar a devenit un actor-cheie pentru viitorul industriei chimice europene. Ștefan Vuza, Președintele Chimcomplex a fost singurul reprezentant al României la Summitul Industriei Europene de la Anvers, alături de alți 70 de liderii care au cerut măsuri rapide și decisive pentru redresarea competitivității industriei manufacturiere din UE în fața Ursulei von der Leyen, și fostului prim-ministru belgian, Alexander De Croo. Această declarație conține 10 acțiuni concrete pentru a reda viabilitatea economică a industriei. În prezent, ea este semnată de peste 1.300 de mari companii.

La un an după lansarea Declarației de la Anvers, 400 de lideri de business printer care și echipa Chimcomplex s-au reunit în februarie 2025, pentru a discuta cu Ursula von der Leyen despre Acordul Industrial Curat, prin care industriașii solicită acum șefilor de stat ai UE să ia măsuri urgente în toate statele membre.

Consiliul European al Industriei Chimice (Cefic) solicită ca toate noile inițiative ale UE să fie evaluate în funcție de următoarele criterii: mențin Europa sigură și independentă; reduc prețurile la energie; atrag investiții în Europa (se propune o nouă schemă de ajutoare de stat, plus implementarea și continuarea unor linii europene de finanțare); crează piețe pentru produse durabile și mențin locurile de muncă în Europa. Dacă răspunsul la oricare dintre aceste întrebări este negativ, factorii de decizie politică din UE ar trebui să reconsidere și să revizuiască propunerea în consecință.

În urma summitului, a rezultat un optimism privind reformele – optimism temperat de faptul că aparatul birocratic de la Bruxelles se va mișca mult mai încet decât celelalte blocuri economice mondiale. Totuși, văzând că liderii Europei au înțeles care este miza și că au promis că vor acționa, putem concluziona că se vor face pași importanți către stabilitatea și independența Europei.

Chimcomplex va continua să fie și în 2025 un generator de propuneri strategice pentru Guvernul României și să promoveze un cadru legislativ care susține industria.

Ne propunem să ne menținem ritmul de adaptare rapidă, de investiții inteligente care să ne asigure dezvoltarea portofoliului de produse, reducerea amprentei de carbon și eficiența operațională.

Despre Chimcomplex

Chimcomplex este principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale din regiune, specializat în polioli, clorosodice și oxo-alcooli. Este o companie strategică pentru economia românească, cel mai mare combinat de produse chimice, cu 2 platforme industriale la Onești și Râmnicu Vâlcea. Chimcomplex este o companie cu o tradiție de 70 de ani, care dezvoltă produse de calitate pentru o viață mai bună și un viitor sustenabil.

În anul 2024 Chimcomplex a înregistrat o cifră de afaceri de 1.495 milioane de lei.