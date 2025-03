Bent Dahl, fost antrenor al SCM Rm Vâlcea, acuză că i s-au furat bunuri de peste 15.000 de euro din apartament. Clubul amenință, că-l dă în judecată...

„Clubul pasează responsabilitatea la proprietar și invers, dar povestea e simplă. Mi-am reziliat contractul și am plecat la familie și când am revenit să-mi iau lucrurile nu am mai găsit nimic.

E o situație regretabilă și nu învinovățesc pe nimeni însă mă simt extrem de furios și de dezamăgit. Sunt totuși obiecte personale, haine, electronice și tot felul de alte lucruri.

Nu e vorba de calculul de bani, sunt valori de peste 15.000 de euro la prima vedere, dar situația e una umilitoare pentru mine ca antrenor într-o țară străină. Eu sunt supărat, dezamăgit, nu știu cum să mă exprim, încer să mă comport civilizat și să reacționez cât se poate de normal. Soția, la fel, e foarte supărată.

Cu ce am greșit eu dacă am plecat acasă, cu acordul clubului, în urma rezilierii? Urma să mă întorc să preiau lucrurile așa cum probabil se întâmplă cu orice antrenor de handbal din lumea asta. Nu am nimic cu România, am activat mulți ani aici și iubesc România. Dar e o situație absolut penibilă

Clubul dă vina pe proprietar, care a închiriat la altcineva, acesta din urmă susține că nu a găsit nimic în apartament, că era gol.

E vorba despre imaginea clubului și un astfel de incident creează prejudicii de imagine tuturor. Eu ce pot face? Mi-am angajat avocat și merg la Poliție”, a declarat pentru ProSport în exclusivitate Bent Dahl

SCM Râmnicu Vâlcea a emis un comunicat de presă pe care-l publicăm integral:

„Clubul nu a avut și nu are nicio implicare în procesul de închiriere a apartamentului utilizat de Bent Dahl. Alegerea, închirierea și gestionarea acestui spațiu au fost exclusiv în responsabilitatea sa. În consecință, clubul nu a avut nicio obligație privind siguranța bunurilor personale ale fostului antrenor.

Afirmațiile conform cărora SCM Râmnicu Vâlcea ar fi trebuit să asigure protecția obiectelor lui Bent Dahl sunt eronate și lipsite de temei. Clubul nu a avut nicio obligație contractuală sau de altă natură în acest sens.

Decizia de a lăsa bagajele în apartament a aparținut în totalitate lui Bent Dahl, fără vreo implicare din partea clubului.

De asemenea, precizăm că între SCM Râmnicu Vâlcea și Bent Dahl nu mai există nicio relație contractuală din data de 1 noiembrie 2024, odată cu încetarea, de comun acord, a contractului acestuia cu clubul.

Vâlcenii se adresează și ei instanțelor de judecată

Prin expunerea acestor informații într-un mod care afectează grav imaginea clubului la nivel național și internațional, considerăm că s-a produs un prejudiciu major de imagine.

În acest context, SCM Râmnicu Vâlcea își rezervă dreptul de a întreprinde toate demersurile legale necesare în justiție pentru a proteja reputația sa și pentru a solicita reparații pentru prejudiciul cauzat.

Regretăm sincer situația petrecută și orice neplăceri pe care fostul antrenor le-a întâmpinat în urma acestui incident în comunitatea noastră, dar considerăm ca acesta ar fi trebui să caute vinovații în altă parte, clubul neavând niciun rol în această speță.

Municipiul Râmnicu Vâlcea rămâne un pol important al handbalului european, al siguranței, dar și al fair-play-ului”, se arată în comunicatul clubului.