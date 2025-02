Dosarul lui Calin Georgescu e nul absolut! PICCJ l-a pus sub acuzare pe Georgescu pentru doua infractiuni aflate in competenta exclusiva a DIICOT

Incredibila gafa procurorului PICCJ Marius Iacob (foto 1), celebru dupa cazul Elodia si dupa anii in care a fost adjunctul Laurei Kovesi in epoca de abuzuri crunte comise de DNA, si a colegului sau Rares Stan (foto 2). Dosarul fabricat de acesta impotriva candidatului la presedintie Calin Georgescu este nul absolut. Incredibil, dar adevarat: Iacob si Stan l-au inculpat pe Georgescu pentru doua infractiuni aflate in competenta exclusiva DIICOT.

Concret, Calin Georgescu este acuzat de sase infractiuni, printre care:

- instigare la actiuni impotriva ordinii constitutionale, in forma tentata, prev. de art.47 C.p rap. la art.32 C.p. rap. la art.397 alin.2 C.p.

- comunicarea de informatii false, prev. de art.404 C.p (vezi facsimil).

Problema este ca cele doua infractiuni de care este acuzat Georgescu sunt de competenta exclusiva a DIICOT. Astfel, potrivit art. 11 din Ordonanta de Urgenta nr. 78/2016 pentru organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative:

“Sunt de competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, indiferent de calitatea persoanei:

2. urmatoarele infractiuni prevazute in Codul penal: art. 210, art. 211, art. 217 cu referire la art. 210 si art. 211, art. 303, art. 309 cu referire la art. 303, art. 328 cu referire la art. 325, art. 361-365, art. 366 cu referire la art. 361-365, art. 374 si art. 394-412, precum si infractiunile prevazute de Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, republicata, cu completarile ulterioare; infractiunile prevazute de Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; infractiunile prevazute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; infractiunile prevazute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare; infractiunile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007, cu modificarile ulterioare; infractiunile prevazute de Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare, republicata; infractiunile prevazute de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare; infractiunile prevazute de Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata”.

Deci, sunt de competenta DIICOT inclusiv cele doua fapte prevazute de art. 397 si 404 din Codul Penal, pentru care a fost inculpat Calin Georgescu.

Dosarul este nul absolut

Tocmai din cauza acestei gafe, dosarul lui Calin Georgescu este nul absolut. Motivul: nerespectarea competentei materiale.

Art. 281 din Codul de procedura penala:

“Nulitatile absolute

(1) Determina intotdeauna aplicarea nulitatii incalcarea dispozitiilor privind:

a) compunerea completului de judecata;

b) competenta materiala si competenta personala a instantelor judecatoresti, atunci cand judecata a fost efectuata de o instanta inferioara celei legal competente;

b/1) competenta materiala si competenta dupa calitatea persoanei a organului de urmarire penala”.

Conform legii, in cazul unui dosar ce vizeaza infractiuni care sunt de competenta structurilor specializate (adica DIICOT si DNA), cauza respectiva este preluata de structura specializata in totalitate. A se vedea in acest sens:

- art. 15 din OUG nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie:

„Daca in efectuarea urmaririi penale procurorii parchetelor de pe langa instantele judecatoresti constata ca infractiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre infractiunile atribuite prin prezenta ordonanta de urgenta in competenta Directiei Nationale Anticoruptie, acestia au obligatia de a sesiza de indata procurorii acestei directii”;

- art. 13 din OUG nr. 78/2016 pentru organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism:

„Daca in cursul efectuarii urmaririi penale procurorii parchetelor de pe langa instantele judecatoresti constata ca infractiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre infractiunile atribuite prin prezenta ordonanta de urgenta in competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, acestia au obligatia de a sesiza de indata procurorii acestui parchet”. (luju.ro)