Cei mai cunoscuti fotbalisti de origine asiatica

In continuare vreau sa-ti prezint cateva informatii interesante despre cariera si performantele reusite de 3 dintre cei mai renumiti fotbalisti din Asia:

1. Heung-Min Son (Coreea de Sud)

Heung-Min Son este un fotbalist sud-coreean de talie mondiala, nascut pe data de 8 iulie 1992 in Chuncheon, Coreea de Sud.

Si-a inceput cariera la echipe mici din tara natala, precum Yukminkwan MS sau FC Seoul U18, dupa care, in anul 2008, s-a transferat la echipa Under-17 a lui Hamburg (Germania), unde a impresionat rapid prin abilitatile tehnice si viteza sa.

A jucat pentru echipele de juniori si seniori ale clubului mentionat pana in anul 2014, cand s-a transferat la un alt club german, Bayer Leverkusen, pe o suma de bani foarte mare la acea vreme - 15 milioane de euro.

A continuat sa-si dezvolte jocul, devenind un jucator de baza al echipei si capatand multa experienta in competitiile europene.

Acest lucru a atras atentia multor cluburi de fotbal care s-au batut pe semnatura lui, iar in 2015 a semnat cu echipa londoneza Tottenham Hotspur pentru 30 de milioane de euro.

Pana in prezent, in cariera sa, Heung-Min Son a castigat numeroase premii si distinctii, printre care:

Jucatorul Anului in Coreea de Sud de 7 ori, in anii 2013, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021 si 2022

Fotbalistul Anului in Premier League de 2 ori, in sezoanele 2018-2019 si 2019-2020

2 medalii de aur cu echipa South Korea U23 in anii 2018 si 2019

2. Park Ji-Sung (Coreea de Sud)

Un alt fotbalist care a pus Coreea de Sud pe harta fotbalului mare a fost Park Ji-Sung. Retras din activitate in anul 2014, acesta a evoluat in cariera sa la echipe de top din Europa pentru o buna perioada de timp si a castigat aprecierea fanilor.

Park Ji-Sung si-a inceput drumul in fotbal la echipa Kyoto Purple Sanga din Japonia, acolo unde a reusit sa castige Cupa Imparatului in anul 2002.

A atras astfel imediat atentia cluburilor de pe “Batranul Continent”, dar mai ales atentia antrenorului Guus Hiddink, care l-a transferat la echipa olandeza PSV Eindhoven, acolo unde a castigat doua titluri de campion al Olandei si a ajuns chiar si in semifinalele Ligii Campionilor.

A devenit astfel primul sud-coreean din istoria clubului de pe “Old Trafford”.

Dupa ce si-a incheiat contractul cu “diavolii”, Park Ji-Sung a mers la Queens Park Rangers (QPR), dupa care a revenit la PSV pentru o scurta perioada de timp, iar ulterior s-a intors tot la QPR, de unde s-a si retras in anul 2014.

De-a lungul carierei sale, atat la nivel de club, cat si individual, Park Ji-Sung a castigat numeroase trofee si premii. Printre cele mai importante se numara:

Eredivisie (campionatul Olandei) in sezonul 2004-2005

Premier League in sezoanele 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 si 2010-2011

Liga Campionilor in sezonul 2007-2008

Cupa Ligii Angliei (EFL Cup) in sezoanele 2005-2006 si 2009-2010

FA Community Shield (Supercupa Angliei) in anii 2007, 2008, 2010 si 2011

Campionatul Mondial al Cluburilor in 2008

3. Hidetoshi Nakata (Japonia)

Vorbim despre unul dintre cei mai cunoscuti fotbalisti japonezi din istorie care a facut cariera in fotbalul european. Primii pasi in fotbalul profesionist i-a facut la echipa Bellmare Hiratsuka in 1995, an in care a castigat totodata Liga Campionilor Asiei.

Dupa o prestatie foarte buna la Cupa Mondiala din 1998 cu echipa Japoniei, Hidetoshi Nakata a facut pasul catre Europa, ajungand mai intai in Italia si bifand echipe precum Perugia, AS Roma, Parma, Bologna si Fiorentina.

Cu AS Roma a castigat Serie A in sezonul 2000-2001, devenind printre primii jucatori niponi care au triumfat intr-un campionat de top din Europa.

Dupa aventura in Italia a fost imprumutat pentru un sezon la echipa Bolton Wanderers din Anglia, iar dupa sfarsitul imprumutului a revenit la Fiorentina.

S-a retras din activitate la 29 de ani, in 2006, cand inca cota de piata era foarte buna, valorand nu mai putin de 3.5 milioane de euro.

Nakata a fost inclus de catre celebrul fotbalist brazilian Pele in lista FIFA 100, lista ce cuprinde cei mai buni fotbalisti in viata din istorie.