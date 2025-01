Primăria Orașului Horezu organizează concurs pentru ocuparea unui post de inspector de specialitate

Concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuție vacantă – post unic vacant (art. VII alin. 2 și 3 O.U.G.56/2024) – din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Horezu, judeţul Vâlcea, organizat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1336/28.10.2022

PRIMĂRIA ORAŞULUI HOREZU cu sediul în oraşul Horezu, str.1 Decembrie, nr.7, judetul Vâlcea, organizează concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii contractuale de execuție vacantă, – post unic vacant :

Inspector de specialitate IA, cu normă intreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, la Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului oraşului Horezu, județul Vâlcea.

DATA, LOCUL SI ORA DESFAȘURARII CONCURSULUI :

– Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei orașului Horezu (www.orasul-horezu.ro , interfața ”Primăria”,secțiunea ”Anunțuri concurs”) și site-ul posturi.gov.ro, la sediul Primăriei orașului Horezu, judeţul Valcea Compartimentul Resurse Umane , Horezu, str. 1 Decembrie, nr.7, județ Vâlcea în perioada în perioada 22.01.2025 – 05.02.2025 ora 16:00

Rezultatele selecției dosarelor se va afișa la avizierul din cadrul Primăriei orașului Horezu în data de 06.02.2025.

– proba scrisă se organizează la Primăria orașului Horezu str. 1 Decembrie, nr.7, județ Vâlcea, în data de 13.02.2025, ora 1000;

– interviul se organizează la Primăria orașului Horezu str. 1 Decembrie, nr.7, județ Vâlcea, în data de 17.02.2025, ora 1000

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS :

Condiţii specifice:

Inspector de specialitate IA

– Nr.posturi : 1

-Nivel studii : Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă

-Vechime : Minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

Condiţii generale:

DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE :

a) formular de înscriere la concurs (modelul prevăzut în anexa nr. 2 la H.G. nr. 1366/2022);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizal schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publica;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (Modelul orientativ al adeverinței este prevazut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 1366/2022);

f) certificat de cazier judiciar sau dupa caz extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către

medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun European.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – c) precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap (dacă este cazul) se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică cu mențiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informatiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevazut la lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice, în situatia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau institutia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Dosarul de concurs se depune la sediul Primariei Orașului Horezu , str. 1 Decembrie nr. 7, județul Vâlcea.

Relații suplimentare se vor solicita de la sediul Primariei orașului Horezu str. 1 Decembrie, nr.7, sau la telefon 0372919677, fax 0250/860481, persoana de contact consilier superior Munteanu Ionela

.CONDIȚII GENERALE:

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare:

 are cetațenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetațenia Confederatiei Elvețiene;

 cunoaște limba română, scris și vorbit;

 are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

 are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 îndeplinește conditiile de studii de vechime în specialitate și după caz, alte condiții specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității nationale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, intracțuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează. cu excepția situației în care a intervenit reabililarea;

 nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat masura de siguranță a interzicerii ocuparii unei funcții sau a exercitării unei profesii;

 nu a comis infracțiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35, alin. (1), lit. h).

BIBLIOGRAFIA

Inspector de specialitate IA

1.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile si completările ulterioare;

2. Legea nr.82/1991 a Contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare

3. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

4.O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ -Partea a V-a.- Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, Partea a VI-a. Titlul III. -Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice, Partea a VII-a -Răspunderea administrativă, Partea a VIII-a -Servicii publice, cu modificarile si completările ulterioare; .

5. Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

TEMATICA

1.Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public

2 Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

3. Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice Modificarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru

4. Modificarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru

5.Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice, Răspunderea administrativă, Servicii publice;

6. Veniturile şi cheltuielile bugetelor locale

7. Principii, reguli şi responsabilităţi

CALENDARUL CONCURSULUI:

• Depunerea dosarelor: 22.01.2025-05.02.2025 ora 1600

• Selecţia dosarelor: 06.02.2025

• Proba scrisă: 13.02.2025, ora1000

• Depunere contestaţii proba scrisă:14.02.2025

• Afişarea rezultatelor după contestaţii proba scrisă:14.02.2025

• Interviul: 17.02.2025 ora 1000

• Depunere contestaţii proba interviu:18.02.2025

• Afişarea rezultatelor după contestaţii interviu:19.02.2025

• Rezultatul final al concursului: termen 20.02.2025

• Relaţii suplimentare la telefon 0372919677, Biroul Resurse umane