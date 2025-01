Ultimele stiri

Gigi Becali spune, însă, că nici nu se pune problema să aibă vreo oaie în acea zonă a județului Vâlcea.

Într-o intervenție la România TV, afaceristul afirmă că, în zona în care el a ridicat o mănăstire, are stână un consilier care îl ajută și pe el cu diferite documente.

Gigi Becali dezminte faptul că ar avea vreo stână păzită de câini agresivi la Olănești: „De la Primărie se poate afla ale cui sunt oile”

Islazul și stâna de oi, ca și cei 17 câini agresivi care păzesc stâna, ar fi pe numele respectivului consilier, susține Becali.

„Nu am nicio oaie, am 2 vaci și 2 capre care sunt în grajd la mănăstire. E adevărat, e o persoană acolo care lucrează pentru mine, e consilier, îmi ia niște autorizații. El are 350 de oi, eu nu am nicio oaie. Dar dacă el e considerat a fi Becali, atunci bine, măi frate, hai să vorbim minciuni.

Nu am decât 2 câini care sunt în mănăstire. Am avut oi și le-am dat cadou pe la oameni. De 2 ani nu mai am oi. Am 2 capre pentru că am 2 călugări la mănăstire cărora le place laptele de capră. Nu am nicio stână.

Du-te la primărie și vezi al cui este islazul, pe numele cui, și vezi pe numele cui sunt oile. Vezi cine are 300 de oi: Becali sau Gică consilierul de la Olănești.

Iar dacă vor să otrăvească câinii, să-i otrăvească pe toți. Eu nu sunt adeptul ca animalele să terorizeze oamenii„, a declarat Gigi Becali în exclusivitate la România TV.

Medic veterinar: Oamenii au venit și au cerut otravă pentru câini

Îngroziți de câinii pe care-i cred ca fiind ai lui Becali, oamenii din zonă au făcut plângeri la autorități, adr au mers și până într-acolo încât le-au cerut veterinarilor otravă, doar-doar vor reuși să scape de animalele care le-au transformat viața într-un coșmar.

”Sunt mai mulți câini mari acolo în zonă, iar multe persoane s-au plâns de lucrul acesta. Au fost și plângeri, au sunat pentru sesizări la Poliția Animalelor, deoarece primăria nu le-a oferit oamenilor nicio alternativă.

Oamenii au venit și au cerut otravă pentru câini sau ceva să îi adoarmă și să îi ducă în altă parte, dar noi nu avem cum să dăm așa ceva vreodată. I-am îndemnat să meargă la primărie și să discute despre acest lucru. Oamenii au povestit că acei câini au omorât și mai multe găini și niște capre.

Lor le este frică să mai meargă și pe stradă, câinii sunt foarte agresivi și atacă și copiii. Le este frică să mai lase copiii pe stradă”, a relatat, potrivit sursei citate, un medic veterinar din Băile Olănești.